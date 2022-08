„Promi-Taxi“ zum Reload Festival in Sulingen

Von: Harald Bartels

Das Reload-Festival in Sulingen hat einen ganz besonderen Taxi-Fahrer: Werner Focke. Zu sehen sind seine Fahrten bei Youtube.

Sulingen – Wer Blicke hinter die Kulissen des Reload Festivals in Sulingen werfen möchte, für den ist der Youtube-Kanal von Werner Focke eine gute Adresse: Unter dem Titel „Werner trifft“ sind dort bislang fast 40 Videos versammelt, die als Protagonisten sowohl die Bands als auch die Besucher haben und die Aufgaben der unterschiedlichen Helfer zeigen – und beim Festival vom 18. bis 20. August ist Focke erneut im Einsatz.

Entstanden sei das ursprünglich bei Fahrten zum Supermarkt, erzählt er: Freunde der Familie übernachteten während des Festivals bei ihm zuhause, und weil er am „Reload“-Wochenende freitags immer freinehme, sei er morgens einkaufen gefahren. Er traf auf Festivalbesucher: „Da habe ich ihnen angeboten, sie zum Gelände zu fahren und bin mit ihnen ins Gespräch gekommen.“

Von diesen Touren 2017 habe er Fotos bei Facebook gepostet und 2018 ein erstes Video bei Youtube veröffentlicht. „Darauf sind die ,Reload‘-Macher aufmerksam geworden, weil es die Stimmung aufgreift und vermittelt, warum die Leute nach Sulingen kommen.“ So sei er 2019 als offizielles „Reload-Shuttle“ unterwegs gewesen und habe die Videos mit Unterstützung eines Filmers gedreht.

Seit fast zwei Jahren kümmern sich Werner Focke (links) und Uwe Kordes gemeinsam um die Videos. © Privat

„Das war eine tolle Geschichte“, blickt er zurück. In einem mit mehreren Kameras ausgestatteten Fahrzeug pendelte er zwischen dem Veranstaltungsgelände und der Innenstadt. „Ich suche meist Leute, die schwerbepackt sind: Die sind glücklich über die Mitfahrgelegenheit und machen den Spaß gerne mit.“ Klar mache er, noch bevor sie einsteigen, dass die Gespräche aufgezeichnet und gegebenenfalls veröffentlich werden: „Das ist noch nicht einmal abgelehnt worden.“

In der Regel sprudele es nur so aus den Fahrgästen heraus, sie seien sehr offen und freundlich. Als Sulinger finde er einerseits interessant, wo die Menschen herkommen: „Ich glaube, bis auf Schleswig-Holstein hatte ich schon alle Bundesländer im Auto.“ Anderseits sei er auch neugierig, wie sie das Festival und die Stadt wahrnehmen. Oft sei zu hören, wie gut die Organisation sei, wie freundlich die Stimmung in der Stadt und auf dem Gelände, selbst bei der Security, und die Leute freuten sich über die kurzen Wege. „Das ,Reload‘ ist für Sulingen riesig, aber immer noch sehr familiär“, so Focke, „und das spiegeln die Aussagen wider.“

Reload-Taxi hat schon viele Besucher ans Ziel gebracht

Verschiedene Fahrgäste sind ihm in Erinnerung geblieben, beispielsweise ein Pärchen aus dem englischen Southampton, das 2018 vier Wochen lang durch Europa von Festival zu Festival gereist sei und auf der Rückreise das „Reload“ entdeckt habe. „Die habe ich 2019 wiedergetroffen, und ich hoffe, ich sehe sie auch dieses Jahr wieder.“ Ein anderes Paar habe ihm erzählt, dass es durch sein Video von 2018 auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sei und 2019 hier die ersten gemeinsamen Festivalerfahrungen gemacht habe.

Vier Jugendliche aus dem Raum Frankfurt habe er 2018 im Auto gehabt: Denen hätten die Eltern damals keinen Besuch in Wacken oder bei „Rock am Ring“ erlaubt, also seien sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Sulingen zum „Reload“ gereist. Ein Trio aus Rostock habe er 2019 gefahren und dann während des Festivals immer wieder auf dem Gelände und in der Stadt getroffen, bis er sie schließlich am Sonntag zum Bahnhof gefahren habe. „Ich glaube, wenn ich sie dieses Jahr wieder treffe, adoptiere ich die Drei“, lacht Focke.

Zu den prominentesten Shuttle-Gästen zählt die schwedische Band „Thundermother“. © Screenshot: „Werner trifft“ / Youtube

Auch prominente Fahrgäste habe er befördert. Gerne erinnert er sich an die Fahrt mit den gut gelaunten Damen der schwedischen Band „Thundermother“: Das Video ist das am häufigsten aufgerufene auf seinem Kanal.

Reihe „Werner trifft“ hält Kontakt zu den Fans

Angesichts des Erfolgs habe die Idee für 2020 ausgebaut werden sollen, „aber dann kam Corona.“ André Jürgens, Geschäftsführer der Reload Event GmbH, habe dann angeregt, trotzdem etwas gemeinsam zu machen, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. So sei daraus die Reihe „Werner trifft“ geworden. Der ursprüngliche Plan sei gewesen, jeweils abwechselnd ein Video mit einer Band und eins mit Helfern zu veröffentlichen, aber „wir haben schnell gemerkt, dass sich die Leute vor allem für die Helfer interessieren.“

Vor allem die Helfer begleitet die Reihe „Werner trifft“. © Screenshot: „Werner trifft“ / Youtube

In diesem Jahr soll es mit den Videos weitergehen – mit den Aufnahmen aus dem Shuttle als auch mit den Blicken hinter die Kulissen. Begleitet wird Focke dabei von Uwe Kordes als Kameramann: „Wir haben uns beim ,Sulingen Projekt‘ kennengelernt, wo wir die ,Making ofs‘ machen, und wir verstehen uns super.“ Die erste gemeinsame Arbeit sei der Jahresrückblick 2020 gewesen. „Wir ergänzen uns super: Uwe achtet sehr auf Details, und ich kann mich auf die Gespräche konzentrieren und muss nicht hinterher feststellen, dass die Kamera schief stand oder ein Gesicht im Schatten war.“

Daneben nimmt sich Focke auch Zeit, Auftritte der Bands zu verfolgen, denn nach wie vor ist er ein Fan der Veranstaltung. „Es gibt nichts Friedlicheres als ein Heavy Metal Festival“, findet er, „und das ,Reload‘ ist inzwischen in Sulingen angekommen.“ Besonders der Vorplatz des „Battlefields“, wo die Menschen auch ohne Eintrittskarte bei einem Bier und einer Bratwurst die Atmosphäre aufsaugen könnten, habe mittlerweile schon „Volksfestcharakter“.