In Sulingen gibt es neue Diskussionen um die Sprachheilklassen

Von: Harald Bartels

Beim Bau der Grundschule Sulingen waren die drei Sprachheilklassen von Anfang an mit eingeplant. Archi © Bartels

Die Lösung für die drei Sprachheilklassen war schon gefunden, doch nun wird sie wieder infrage gestellt. Die Grundschule Sulingen, die einen Klassenraum und Fläche für zwei Container zur Verfügung stellen sollte und auch wollte, meldet nun wieder Bedenken an.

Sulingen – Mit dem Verbleib der drei Sprachheilklassen der Lindenschule befasste sich am Donnerstag zum wiederholten Mal der Ausschuss für Soziales, Schule und Jugend des Sulinger Stadtrats. Das einstimmige Ergebnis: Die Klassen sollen im Mittelzentrum erhalten bleiben, aber das Wie ist nach neuen Bedenken der Grundschule umstritten.

Aufgrund akuter Raumnot in der Grundschule Sulingen mit voraussichtlich 21 Klassen im kommenden Schuljahr hatte die Stadtverwaltung dem Landkreis Diepholz den Mietvertrag für die Klassenräume zum Ende des laufenden Schuljahres gekündigt (wir berichteten). Beschlossen worden war jedoch auch, weiter mit dem Landkreis im Gespräch zu bleiben, um den Verbleib der Klassen im Mittelzentrum zu sichern.

Wie Bürgermeister Patrick Bade und Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs I (Allgemeines und Soziales) übereinstimmend berichteten, hatte es dazu vor drei Wochen einen Ortstermin an der Grundschule mit Schulleitung und Landkreis gegeben. Dabei hatten sich die Beteiligten darauf verständigt, als Kompromiss zwei Container auf dem Parkplatz der Schule aufzustellen, in denen zwei Klassen unterrichtet werden, während die dritte Klasse weiterhin einen Raum in der Schule nutzt. Die entsprechenden Container hat der Landkreis bereits geordert. Sie sollen zu Beginn der Sommerferien aufgestellt werden, sagte Dullin. Um Planungssicherheit zu haben, möchte der Landkreis dazu jedoch noch einen verbindlichen Beschluss des Stadtrats, erläuterte Bade.

„Ich kann dem Beschluss so nicht zustimmen“, stellte Dörthe Bergmann als Vertreterin der Lehrkräfte der Grundschule Sulingen im Ausschuss fest. Für den Kompromiss ist der Raum für Textiles Gestalten vorgesehen, der an die Küche angrenzt, und weil beim Kochen Lärm entsteht, könnedie Küche dann auch nicht mehr genutzt werden, fürchtet sie.

Kommentar: So werden Zweifel an der Verlässlichkeit der Stadt Sulingen gesät Von Harald Bartels Die Lage der Grundschulen in Sulingen und Groß Lessen ist unbefriedigend, das zeigen wiederholt die Beratungen im Ausschuss für Soziales, Schulen und Jugend. Beide Schulen können kaum den aktuellen Herausforderungen gerecht werden, ganz zu schweigen von künftigen – wie dem ab 2026 geltenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Unzufriedenheit von Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern damit ist völlig nachvollziehbar, und dass unter diesen Umständen auch Dritte wie die Sprachheilklassen leiden, obwohl sie nicht dafür verantwortlich sind und obwohl sie beim Neubau der Grundschule Sulingen ausdrücklich eingeplant waren, bedrückt zudem. Es ist versäumt worden, rechtzeitig und nachhaltig für Abhilfe zu sorgen. Nach einer Lösung wird nun mit dem Arbeitskreis Ganztagsbetreuung gesucht, und auf dem Weg dorthin stellt die Containerlösung einen Kompromiss dar, um den Notstand zu überbrücken. Dass keine Seite mit dem Kompromiss völlig zufrieden ist, spricht eher für ihn – und sollte nicht dazu verführen, ihn neu verhandeln zu wollen. Auch wenn manchen Ratsmitgliedern nach eigenem Bekunden gleichgültig ist, welches Bild sie damit abgeben, sät die Debatte doch Zweifel an der Verlässlichkeit der Stadt Sulingen und ihrer Einrichtungen, wenn getroffene Vereinbarungen schon wenig später wieder infrage gestellt werden. Und noch ein Aspekt rückt in den Blick: Die Ansiedlung der Sprachheilklassen an der Grundschule ist auf ihre Art auch ein inklusives Projekt, das bereits seit 27 Jahren Bestand hat. Inklusion ist ein Stichwort, dem sich viele verpflichtet fühlen, wenn man ihren Worten Glauben schenken darf. Wenn Inklusion allerdings nur gepflegt wird, solange die Inkludierten nicht stören, ist es keine Inklusion, sondern nur eine brüchige Fassade.

Dr. Anne Schmidt, Elternvertreterin der Grundschule Sulingen, schloss sich dem an: „Bei den Eltern kommt nicht gut an, dass alle anderen Kinder für die Sprachheilklassen zurückstecken sollen“, stellte sie fest und beklagte, dass es mit dem Kompromissvorschlag nur eine Verbindlichkeit dem Landkreis gegenüber gibt, nicht aber der Schule und den Eltern gegenüber.

„Nicht um jeden Preis“ sollten die Sprachheilklassen in Sulingen gehalten werden, sagte Thomas Baier (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim). Sein Antrag daher: Der Landkreis soll aufgefordert werden, einen dritten oder ausreichend Container an der Schule aufzustellen. „Ich habe Verständnis dafür, dass der Kompromiss nicht optimal ist, und wir arbeiten an einer Lösung“, entgegnete Bade, „aber es wirft kein gutes Licht auf die Stadt, wenn wir laufend Beschlüsse ändern.“ Baiers Reaktion: „Beschlüsse kann man kippen.“ Die Gespräche mit dem Landkreis würden sicher nicht angenehm, „aber es gibt Leute, die dafür bezahlt werden.“

In einer Sitzungsunterbrechung verwies Hans Albrecht, Schulleiter der Lindenschule, auf das Niedersächsische Schulgesetz, das für Grundschulen eine Vierzügigkeit vorschreibt. Entsprechend sei der Neubau für 16 Klassen und unter Einbindung der Sprachheilklassen geplant worden. Die von Ina Roth als Elternvertreterin der Grundschule Sulingen angeregte Unterbringung der dritten Sprachheilklasse in Groß Lessen lehnte er als unrealistisch ab, weil ihm dafür das nötige Personal nicht zur Verfügung steht. Kein Verständnis hatte er dafür, „die Kinder mit Beeinträchtigungen wegzuschicken.“

Schließlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Details zur Umsetzung aus dem Beschlussvorschlag zu streichen und ihn auf die Feststellung zu reduzieren, dass die Sprachheilklassen in Sulingen erhalten bleiben und dem Landkreis die benötigten Räume zu gegebener Zeit vermietet werden sollen.

Endgültig untergebracht werden könnten diese Klassen in einem Neubau der Grundschule Groß Lessen, der bis 2026 erstellt sein sollte. Wie Dullin aus dem Arbeitskreis Ganztagsbetreuung berichtete, soll ein von Schulleiterin Maren Sieck-Oetker vorgeschlagener Schulplaner auf Wunsch der Verwaltung in die Planungen einbezogen werden und sich nach den Sommerferien vorstellen. Die Fraktionen und Gruppen des Stadtrats sind aufgefordert, zur nächsten Sitzung des Arbeitskreises am 19. Juni Vorschläge für einen Standort des Neubaus vorzubringen, damit der Rat noch bis Ende des Jahres einen Beschluss fassen kann.