Viel los beim Weinfest: „Immer etwas besser machen“

Veranstalter sprechen von über 500 Gästen

Der CDU-Stadtverband Sulingen wird zukünftig jeweils für den ersten Sonnabend im Juli zum Weinfest in und an die Gaststätte „Zum schwarzen Ross" von Ute Meyer einladen.

Sulingen - Der CDU-Stadtverband Sulingen wird zukünftig jeweils für den ersten Sonnabend im Juli zum Weinfest in und an die Gaststätte „Zum schwarzen Ross“ von Ute Meyer in Sulingen einladen. Das sagte Stadtverbandsvorsitzender Mario Pschunder am Samstagabend während der dritten Auflage des Festes an der Lindenstraße. In den Vorjahren hatte die Union immer im September zum Weinfest gebeten.