Bienen vermissen den Frost nicht

Kreisimker Werner Warnecke aus Sulingen: Insgesamt mehr Ausfälle als früher

+ Die verschlossenen Waben zeigen, dass den Bienen in diesem Stock noch genügend Nahrung zur Verfügung steht. Foto: Bartels

Sulingen – Bisher ist der Winter in dieser Saison seinem Ruf kaum gerecht geworden: Statt Frost gab es milde Temperaturen und statt Schnee fiel reichlich Regen. Den Pflanzen scheint das nichts auszumachen, sie sind dem Kalender zum Teil um Wochen voraus, aber wie reagieren eigentlich die Bienen auf den Frühstart des Frühlings? „Den Bienen geht es eigentlich ganz gut“, sagt Werner Warnecke aus Sulingen, Imker und Vorsitzender des Kreisimkervereins Diepholz. Trotzdem gebe es immer wieder mal Ausfälle, „das liegt aber nicht am Wetter, sondern an den Imkern.“