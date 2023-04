Ein Wechsel „im Ruhigen“: Neuer Chef für Sulinger Traditionsbäckerei

Von: Harald Bartels

Zu Jahresbeginn übernahm Bäckermeister Thorsten Korte (links) die Bäckerei Voss-Döring von Hermann Döring. © Bartels

Die seit 1926 bestehende Bäckerei Voss-Döring hat einen neuen Chef. Thorsten Korte übernimmt den Platz von Bäcker- und Konditormeister Hermann Döring.

Sulingen – Wie fühlt es sich an, Chef zu sein? „Auch nicht anders als sonst, ich habe nur mehr Verantwortung“, stellt Thorsten Korte fest: Er hat zum 1. Januar dieses Jahres die Sulinger Bäckerei Voss-Döring in Sulingen übernommen.

Sulinger Traditionsbäckerei: Ein Chef-Wechsel „im Ruhigen“

Dass sich der Wechsel ohne größere Aufmerksamkeit vollzog, war Absicht: „Wir wollten das im Ruhigen übergeben“, sagt sein bisheriger Vorgesetzter, Bäcker- und Konditormeister Hermann Döring, „aber viele haben es schon mitbekommen.“ Man habe Befürchtungen der Kunden vermeiden wollen, die Backwaren würden nun anders schmecken. Die wären allerdings ohnehin grundlos gewesen: „Ich habe schon seit 20 Jahren keine Teige mehr gemacht“, verrät Döring.

Diese Verantwortung lag bereits bei Thorsten Korte, der das 1926 gegründete Traditionsunternehmen schon seit geraumer Zeit kennt: Seine Ausbildung zum Bäcker begann er hier 1998, den Meistertitel mit Auszeichnung erwarb er 2012 berufsbegleitend auf der Meisterschule in Bremen, ein Jahr später folgte der Abschluss als Betriebswirt – „als Jahrgangsbester“, wie Hermann Döring betont.

„Im Frühsommer 2020 hatten wir eine spezielle Situation“, blickt er zurück: „Da hat Thorsten mir erstmals gesagt, dass er hier gerne weitermachen würde.“ Er selbst habe sich vorgenommen, sich zum Jahresende 2022, im Alter von 66 Jahren, zurückzuziehen. Über Monate sei der Übergang vorbereitet worden, bevor Anfang des vergangenen Jahres im Rahmen einer Betriebsversammlung die Mitarbeiter über den anstehenden Wechsel informiert wurden.

Traditionsbäckerei seit 1926: Wenig Änderungen im Sortiment, mehr Büroarbeit

Größere Änderungen im Sortiment sind nun nicht zu erwarten, denn für das Entwickeln neuer Rezepte war der neue Inhaber auch vorher schon zuständig und konnte so eigene Ideen einbringen. Neu sei nur das Mehr an Büroarbeit. „Und zu meinem 25-jährigen Betriebsjubiläum kann ich mir dann selbst gratulieren“, sagt Korte lachend. Döring stellt fest: „Wir ,ticken‘ überein: Wir machen das, was wir können.“ Dass ein Betrieb so reibungslos übergeben wird, sei heute nicht mehr normal.

Veränderungen hat es dagegen bereits bei den Verkaufsstellen gegeben: Seit Jahresbeginn beliefert das Sulinger Unternehmen – nach dem Rückzug der Wehrblecker Bäckerei Speckmann – die Fleischerei Kollhorst in Varrel, und seit März bietet man dort, in einem kleinen Ladenlokal gegenüber, auch einen Sonntagsverkauf von Backwaren. Weiterhin sind die Produkte mit dem roten Fuchs als Logo auch in den Dorfmärkten in Mellinghausen, Schwaförden und Ehrenburg zu bekommen, ebenso werden wie gewohnt die Krankenhäuser und Altenheime beliefert. „Dafür fahre ich morgens um 3 Uhr los“, verrät Hermann Döring: Er führt die Bäckerei zwar nicht mehr in dritter Generation, aber er bleibt ihr als Angestellter weiter erhalten.

Alle ziehen an einem Strang: Neuer Chef Thorsten Korte glaubt fest an die Zukunft der Bäckerei

Angesichts der gestiegenen Energiekosten, unter denen besonders Bäckereien leiden (wir berichteten) – hat die Bäckerei Voss-Döring da überhaupt eine Zukunft? „Der Betrieb hat nach wie vor eine Berechtigung“, ist sich Döring sicher, „aber es kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen.“ „Und das tun sie hier“, ergänzt Korte.

Die Entscheidung zur Geschäftsübernahme sei ja bereits vorher gefallen, und „wir haben Corona unbeschadet überstanden, ohne staatliche Hilfen in Anspruch genommen zu haben“, hält Döring fest. Im vergangenen Jahr habe der Betrieb rund 28 000 Euro mehr für Strom und Gas zahlen müssen. „Wir haben uns hingesetzt und überlegt, wo wir Energie einsparen können“, berichtet Korte. Ein Ofen etwa laufe nur noch an zwei Tagen pro Woche, und statt monatlich 10.000 bis 11.000 Kilowattstunden Strom verbrauche man nun nur noch 7 000 bis 8 000.