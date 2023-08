Im Galopp durch den heimischen Garten

Lilly reitet ihr „Hobby Horse“. © Johanna Oerter

Sulingen – Im Rahmen des Ferienprogramms des Sulinger Jugendzentrums „Jozz“ schreiben in diesem Jahr Kinder in loser Folge über das, was sie an Themen in Sulingen interessiert. Im heutigen Artikel stellt Lilly Glander (11) das „Hobby Horsing“ vor.

Kennen Sie „Hobby Horsing“? Nein? Aber bestimmt Steckenpferde! „Hobby Horsing“ ist eine neue Trendsportart, die ursprünglich aus Finnland kommt und sich in den 2010er Jahren weltweit etabliert hat, auch im Kreis Diepholz gibt es viele Fans. Ich kenne es seit der Grundschulzeit von meinen besten Freundinnen – wir treffen uns dann im Garten, putzen und reiten es wie ein echtes Pferd.

Es gibt drei Gangarten, die die Dressur bilden. Das Langsamste ist der Schritt, das ist normales Gehen, danach kommt der Trab, das ist eine Art Joggen, und dann ist da noch der Galopp, das ist vergleichbar mit schnellem Laufen. Falls man sich auch schon etwas mehr zutraut, kann man sich am Springen versuchen. Bei den jährlich stattfindenden Championships in Finnland wurde 2019 das beste Springergebnis mit einer Hürde von 141 Zentimetern Höhe erzielt.

„Hobby Horse“ und Reiterin. © Johanna Oerter

Es ist gar nicht so einfach, den Stock, die Zügel und die Bewegung zu koordinieren. Bei diesem Hobby ist man halb Mensch, halb Pferd: Mit dem Oberkörper verhält man sich wie ein Reiter und mit den Beinen wird ein Pferd nachgeahmt. Es ist eine Mischung aus Spiel und Sport, was vor allem bei Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren beliebt ist, die Pferde mögen, aber nicht reiten dürfen oder die Möglichkeit dazu haben. Die Anschaffung eines echten tierischen Begleiters bleibt für viele Mädchen und Jungen aus Kostengründen oft ein unerfüllter Traum, wie bei mir. Dafür ist ein Steckenpferd natürlich viel günstiger und einfacher in der Pflege, außerdem kann man es einfach in den Schrank stellen, wenn man keine Lust mehr hat.

Besondere Steckenpferde können mehrere hundert Euro kosten, aber mit einer Socke und einem Stock kann man sich schon ein eigenes „Hobby Horse“ basteln. Für mich war das Basteln nicht so einfach, deshalb habe ich eins geschenkt bekommen. Es wäre schön, wenn es einen Kurs gäbe, bei dem man lernt, wie man selbst eines näht.

Ich würde mir wünschen, dass es einen „Hobby Horse“-Verein gäbe und häufiger Turniere in der Gegend sind. Wenn es andere Kinder gibt, die das auch interessiert, könnt ihr euch im „Jozz“ melden.