„Ihr bestimmt selbst, wie euer Weg verläuft“

Lacherfolg: Ein Sketch entführte in den Schulalltag. Fotos: Kurth-Schumacher

Sulingen – Dass der langfristige Bestand der Lindenschule in Sulingen nicht gesichert ist, wurde bei der Entlassungsfeier von offizieller Seite nicht thematisiert, die ungewisse Zukunft der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache war jedoch allgegenwärtig.

Fünf Schüler der neunten Klasse (Klassenlehrerin: Heike Wiechers) erhielten am Freitagmorgen ihre Abschlusszeugnisse. Sie werden ihren Weg in der Berufsschule oder in der Jugendwerkstatt fortsetzen beziehungsweise eine Werkerausbildung absolvieren.

Acht Mitschüler wechseln in die zehnte Klasse mit dem Ziel, den SEK-II-Abschluss zu erreichen. Ralph Gutendorf, kommissarischer Schulleiter, begrüßte Schüler, aktuelle und ehemalige Kollegen und Mitarbeiter sowie Vertreter der Nachbarschulen, des Schulträgers und der öffentlichen Einrichtungen zu der „kleinen, aber feinen Feier“.

Die Schulgemeinschaft sagte „Tschüss“ mit einer Veranstaltung, in deren Vorbereitung und Durchführung traditionell die unteren Jahrgänge eingebunden waren. Ralph Gutendorf blickte zurück auf den mitunter steinigen Weg der Entlassschüler, aber auch auf „tolle Momente und positive Überraschungen“.

„Setzt die Segel, macht die Leinen los: Da draußen warten deine Träume“, sagte er mit den Worten von Peter Maffay. „Wir sind weiterhin für euch da, wenn ihr Probleme habt oder Hilfe braucht, aber letztendlich bestimmt ihr selbst, wie euer Weg verläuft“, betonte der kommissarische Schulleiter. Er appellierte die Absolventen, auf ihre Kraft zu vertrauen - auch im Hinblick auf mögliche Rückschläge.

Grüße und Wünsche der Stadt Sulingen überbrachte Birgit Dullin: „Ihr könnt stolz auf diesen Abschluss sein: Nutzt eure Chancen, sucht euch einen Beruf, der euch Spaß macht, bleibt optimistisch und lernwillig!“ Die stellvertretende Schülersprecherin Mia Gieseke erinnerte an Highlights der erlebnisreichen Schulzeit und wünschte den Absolventen „gutes Vorankommen“.

Schulelternratsvorsitzende Andrea Heller outete sich als Autofahrerin mit „goldenem Schneckenlenkrad“. Sie mache ab und zu ungeplante Umwege, sehe aber viel Spannendes am Wegrand und komme meist nur wenig später als andere an ihr Ziel. „Auch ihr seid langsamer gestartet als die meisten anderen Schüler, aber habt jetzt ebenso wie sie mit dem Schulabschluss eine wichtige Etappe geschafft“, richtete sie ihr Wort an die Absolventen: „Seid dankbar für diesen Weg! Geht selbstbewusst mit dem Gedanken ins Leben: ‚Ich durfte auf eine Förderschule gehen, und das hat mich stark gemacht.‘“

Die Abschlussschüler forderten die Lehrer in ihrem Beitrag auf, Begriffe pantomimisch darzustellen, sie selbst fungierten als Jury. Lacherfolge waren außerdem die Sketsche der Jahrgänge 7 und 8. In einer Szene blickten sie als Bewohner eines Seniorenheims zurück auf ihre Schulzeit. Quintessenz: „Was wäre aus uns geworden, wenn wir die Lehrer der Lindenschule nicht gehabt hätten? Vielleicht Rockstar, Astronaut oder Pastor...“ mks