„Ich hätte mich vergessen“

Kinder und Jugendliche randalieren in ehemaligem Autohaus Langhang

+ Rolf Langhang in der Werkstatt des ehemaligen Autohauses: Vor ihm der Fiat Barchetta, in dem Kinder und Jugendliche einen Feuerlöscher entleerten. Zusätzlich hatten sie die Sitze des Sportwagens mit Altöl beschmiert. - Fotos: Schlotmann

Sulingen - Im August 2016 hatte Rolf Langhang das gleichnamige Autohaus an der Langen Straße in Sulingen geschlossen. Teile des Grundstücks will er als Baugrund vermarkten. Der Rückbau der Werkstatt und des Lagers sowie der Ausstellung ist eingeleitet. Derzeit beschäftigt sich der 80-Jährige weniger mit Fragen von Bauplanung und Grundstücksverkauf. Viel mehr mit Schadensregulierung: Kinder und Jugendliche trieben in Werkstatt und Lager ihr Unwesen – und hinterließen ein Bild der Verwüstung.