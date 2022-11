Vorfall in Sulingen: Hund als „Wiederholungstäter“, Geldstrafe für den Halter

Von: Volker Rathmann

Das Amtsgericht hat geurteilt: Der schon zuvor mehrfach auffällig gewordene Hundehalter muss eine Geldstrafe zahlen. © Bartels

Aus dem Amtsgericht. Nicht angeleinter Pitbull attackiert Dobermann und beißt dessen Herrchen in die Hand – Folge: Ein Finger bleibt steif. Der Halter des Pitbulls hat gegen Auflagen verstoßen, er muss nun eine Geldstrafe zahlen.

Sulingen – Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte sich ein 43-jähriger Mann aus Lemförde vor dem Amtsgericht Sulingen zu verantworten. Laut Anklageschrift soll sein nicht angeleinter Hund, ein Pitbull-Terrier, in den Abendstunden des 9. November 2021 in Sulingen auf einen anderen Hund losgegangen sein. Beim Versuch, beide Tiere zu trennen, sei ein 33-jähriger Sulinger von dem Kampfhund gebissen und schwer an der linken Hand verletzt worden.

Der erst mit zehnminütiger Verspätung zum Termin erschienene Angeklagte gab sich zu Verhandlungsbeginn demonstrativ gelassen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. In der Beweisaufnahme wurde zunächst der Geschädigte angehört. Dieser gab an, zur Tatzeit mit dem Hund, einem Dobermann, seines Bruders unterwegs gewesen zu sein. Das Tier hätte er dann im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes angebunden. Hier hätte sich ein freilaufender Kampfhund auf den Dobermann gestürzt und diesen mehrfach gebissen. Beim Versuch, den angreifenden Hund wegzureißen, sei er ebenfalls gebissen worden.

Wegen einer offenen Fraktur des linken Zeigefingers hätte er zunächst eine Woche im Krankenhaus verbringen müssen. Zwischenzeitlich seien ein weiterer Krankenhausaufenthalt und mehrere Operationen erfolgt – der Finger bleibe aber dauerhaft steif. Bis heute habe er Schmerzen, gab der Geschädigte an.

Ein Polizeibeamter erklärte im Anschluss, dass man vom Bruder des Geschädigten per Telefon gerufen worden sei. Die Sachverhaltsaufnahme hätte sich dann schwierig gestaltet, da der Angeklagte zur Tatzeit mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert gewesen sei, jedoch wenig Aussagebereitschaft erkennen ließ. Der Geschädigte hätte stark unter dem Eindruck des Geschehens gestanden und wäre per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die eigentliche Schilderung des Vorfalls hätte dessen Bruder übernommen.

Schließlich kam eine Mitarbeiterin des Landkreises Diepholz im Gerichtssaal zu Wort. Sie gab an, dass es bereits im Jahr 2019 zu einem Beißvorfall mit dem Hund

des Angeklagten gekommen sei. Daraufhin hätte man im Februar 2020 verfügt, dass dieses Tier in der Öffentlichkeit angeleint werden und einen Maulkorb tragen muss. Ferner wurde amtlich die Gefährlichkeit des Hundes festgestellt und der Eigentümer aufgefordert, eine Erlaubnis zum Halten solcher Tiere beizubringen. Da dies aber nicht erfolgte, sei der Person im April 2020 die Hundehaltung untersagt worden. Mehrere Versuche, den Hund sicherzustellen, scheiterten und waren erst im Februar 2022 (!) erfolgreich.

In ihrem Plädoyer führte die Anklagevertreterin der Staatsanwaltschaft Verden aus, dass sie den Tatvorwurf als vollständig erwiesen betrachte. Der Umstand, dass der Angeklagte mit seinem gefährlichen Hund entgegen einer bestehenden Verfügung ohne Leine und Maulkorb unterwegs war, hätte zu einer schweren Verletzung eines Menschen geführt. Sie erkenne bei dem 43-jährigen keine Einsicht, der Ausgang des Gerichtsverfahrens scheine ihm egal zu sein. Gegen ihn sprächen auch beachtliche 14 Einträge im Bundeszentralregister. Sie sehe zwar von einer Freiheitsstrafe ab, beantrage aber eine empfindliche Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu zehn Euro. Die vorsitzende Richterin kam diesem Antrag nach und verurteilte den Angeklagten entsprechend.

Eine Nachfrage vom Eigentümer des gebissenen und auch verletzten Tieres, ob der Lemförder eine Hundehaftpflichtversicherung habe, um die etwa 300 Euro Tierarztkosten zu erstatten, quittierte dieser mit einem Grinsen und Kopfschütteln...