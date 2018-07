Altstadtfest Sulingen: Das Bühnenprogramm ist komplett

Spielt während des Altstadtfest-Sonnabends in Sulingen: die Gruppe Retrovil.

Sulingen - Das Bühnenprogramm für das Altstadtfest 2018 der Initiative Sulingen (Sonnabend, 18. August) ist komplett. Das meldet Sulingens Wirtschaftsförderer Martin Koenen. Koenen verspricht für die Bühnen „Kirchenkreuzung“ und „Amtsschimmel“ „eine ordentliche Musikauswahl“ für jeden Geschmack.

Das Programm im Bereich der Kirchenkreuzung beginnt demnach um 20 Uhr. Den Auftakt gestaltet DJ Hulpa. „Bei Oldies und aktuellen Charthits ist für jeden was dabei und gute Laune garantiert“, so Koenen. Kurz nach 22 Uhr übernehmen dann Sup-X die Bühne. Die Top-40–Band präsentiere in einer einzigartigen Weise pure und frische Lebensfreude und Entertainment (wir berichteten).

Das Programm auf der Bühne „Amtsschimmel“ eröffnen um 20 Uhr die sechs Musiker von Retrovil. Sie interpretieren Rock der 60er- bis 80er-Jahre. „Und das mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft“, verspricht Wirtschaftsförderer Koenen. Gegen 22.30 Uhr löst Bosstime Retrovil ab. „Bosstime ist unumstritten Europas gefragteste Bruce Springsteen Tribute Band“, so Koenen.

Inoffizieller Auftakt zum Altstadtfest 2018 ist am Freitag, 17. August, mit dem Abendpicknick Ecke Kampstraße / Lange Straße (Platzreservierungen unter Tel. 0 42 71 / 88 66). Für Sonntagmorgen, 19. August, bittet die Initiative Sulingen zum Flohmarkt. Verkäufer können sich ab Donnerstag, 9. August, in den Räumen von Leymann Baustoffe Standflächen reservieren.