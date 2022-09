Hospiz- und Palliativfachtagung in Sulingen findet breiten Zuspruch

Das „Wattmobil“ für „Sternenfahrten“ zeigen ASN-Vorsitzender Frank Hupe, Helfer Peter Nauenburg und zweiter Vorsitzender Thomas Klotzhuber (von links); daneben ein geländegängiges Tragen-Untergestell. © bhe

Sulingen (bhe) – „Wir wollen zur Enttabuisierung des Sterbens und zur Verbesserung von Lebensqualität in der letzten Lebensphase beitragen.“ Bianca Sengün (Geschäftsführerin) und Rieke Gerdes (Teamleitung Koordination) vom Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz ziehen eine positive Bilanz der vierten Hospiz- und Palliativfachtagung am Samstag: Mit rund 150 Anmeldungen aus 250 Kilometern Umkreis war die facettenreiche Veranstaltung mit Teilnehmenden aus Haupt- und Ehrenamt im Sulinger Stadttheater überregional gut besucht.

Bürgermeister Patrick Bade und Kreisrätin Ulrike Tammen sprachen den hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen Dank und Anerkennung aus. Schwerstkranken zu ermöglichen „bis zuletzt in Würde zu leben“ nannte Bade als Kernelement ihrer wichtigen Arbeit.

Das Spektrum der Vorträge umfasste Themen wie Hypnose in der Palliativversorgung (Fachärztin Annette Held aus Bremen) und Cannabis in der Schmerztherapie (Facharzt Dr. Carsten Brau, Osnabrück). Hypnose definierte die Referentin als einen Trance-Zustand zwischen Wachen und Schlafen mit hochfokussierter Aufmerksamkeit. „Kiffen bei unter 21-Jährigen ist schädlich, bei über 50-Jährigen nützlich“ formulierte Carsten Brau bewusst salopp und wies auf die schmerzlindernden Effekte und einen möglichen positiven Einfluss von Cannabis bei Demenzerkrankungen hin. Über die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) referierte Dr. Annette Walter aus Herford. ALS ist eine schwerwiegende Erkrankung des motorischen Nervensystems, die Muskelzuckungen, Muskelschwund und Muskelschwäche verursacht. Sie kann in der Regel bei Menschen ab dem 50. Lebensjahr auftreten. Ärztin Alexandra Scherg (Wesel) sprach über Freiheit und Verantwortung im Kontext des assistierten Suizids.

Wie es gelingen kann, Patienten schlechte Nachrichten zu überbringen und ihnen dennoch Halt zu geben beleuchtete Fachärztin Karen Schneider (Hamburg), bei Diplom-Psychologe Axel Theis (Barnstorf) ging es um die schonende Mitteilung von Krebsdiagnosen. Über Bestattungsvorsorge und Trauerkultur sprach Bestatter Christian Lanitz aus Sulingen, über die Versorgung von Wunden mit Geschwürbildung Fachkrankenpfleger Jan Forster aus Bremen. Rechtsanwalt Dr. Florian Bühler (Syke), unter anderem Fachanwalt für Erbrecht und Medizinrecht, informierte über Vorsorgeregelungen. Ina Seliger (Fachkraft für Palliative Care, Sulingen) erläuterte in ihrem Workshop „Wickel und Auflagen“ im Sinne einer „Einladung, bei sich zu sein“. Sie arbeitet mit Kräutern wie Thymian, Schafgarbe und Schachtelhalm und wendet Tees als wohltuende Wickel an, damit die so behandelten Menschen „zur Ruhe kommen“.

Das Orga-Team hatte ein reichhaltiges Tagungsprogramm auf die Beine gestellt: Stefan Siegel (Vorstand Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz), Holger Kracke (Moderator), Teamleiterin Koordination Rieke Gerdes und Geschäftsführerin Bianca Sengün vom Palliativstützpunkt sowie Lothar Plumhof, Vorsitzender des Fördervereins Palliativ- und Hospizarbeit (von links). © bhe

Zu den „Sternenfahrten“ des Vereins Ambulance-Service-Nord erläuterte dessen Vorsitzender Frank Hupe, dass er den Anstoß, „letzte Wünsche zu erfüllen“, aus seinem privaten Umfeld bekam. Kurz bevor seine Schwiegermutter 2014 an Krebs starb, wünschte sie sich eine Seebestattung, hätte gerne noch mit ihrer Familie im Rahmen eines Brunchs das Bestattungsschiff in Cuxhaven kennengelernt. Der Wunsch blieb unerfüllt, es gab zu viele Hürden. Heute verfügt das Team der „Sternenfahrten“ über einen speziell ausgerüsteten Krankenwagen und, für Fahrten an der See, über ein dickbereiftes „Wattmobil“, das in Sulingen präsentiert wurde.

„Sich immer wieder auf den neuesten Stand bringen, Umsetzung der Erkenntnisse am Patienten, Kollegen treffen, Tipps und Tricks erfahren“, beschrieb Teilnehmerin Tanja Onken ihre Motivation, die informative Fachtagung zu besuchen. Sie reiste mit ihren Kolleginnen eines ambulanten Pflegedienstes in Colnrade aus dem Landkreis Oldenburg an.

Die nächste Hospiz- und Palliativfachtagung im Landkreis Diepholz soll laut des Orga-Teams in zwei bis drei Jahren ähnlich vielseitig gestaltet werden, der Ort stehe noch nicht fest.

Sich immer „up to date“ zu halten nannte Tanja Onken (rechts) als Grund, mit ihren Team-Kolleginnen eines ambulanten Pflegedienstes in Colnrade die Tagung in Sulingen zu besuchen. © bhe