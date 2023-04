Unterhalten und zum Nachdenken anregen

Von: Harald Bartels

Autor Horst Eckert eröffnet die Lesereise zu seinem neuen Thriller „Die Macht der Wölfe“ am Donnerstag, 13. April, in der Stadtbücherei Sulingen. © Kathie Wewer

Sulingen – Horst Eckert liest am Donnerstag, 13. April, in der Sulinger Stadtbücherei aus seinem neuen Thriller „Die Macht der Wölfe“. Was die Leser darin erwartet und mehr verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Eckert, Sie lesen in Sulingen aus Ihrem Roman, der am 12. April erscheint – ist das der Auftakt Ihrer Lesereise?

Genau. Die offizielle Buchpremiere ist erst am 18. April in Düsseldorf, und Sulingen ist quasi die Vorpremiere – die allererste Lesung aus dem dann noch nach Druckerei riechenden Buch, und ich freue mich riesig darauf!

Wenn die Premiere in Düsseldorf stattfindet, wie sind Sie dann auf Sulingen gekommen?

Ich lebe in Düsseldorf, und da gibt es eine große Buchhandlung, die immer meine Premierenlesungen macht. Denen macht es aber nichts aus, wenn vorher schon eine andere Lesung stattfindet – Hauptsache nicht in Düsseldorf. Als Sulingen Interesse gezeigt hat, habe ich gleich Ja gesagt. Obwohl es schon mein 19. Roman ist, bin ich ein kleines Bisschen aufgeregt, weil die erste Lesung immer etwas Besonderes ist.

War Ihnen der Name Sulingen schon bekannt oder mussten Sie erst einmal recherchieren?

(lacht) Ich habe da schon einmal nachgeguckt. Ich war schon in Hannover, Bremen und Osnabrück, aber noch nie in Sulingen – ich freue mich darauf!

Ihre Romane sind allesamt Krimis – warum?

Ich bin zum Krimi gekommen, weil ich selbst immer gerne Krimis gelesen habe. Ich liebe das Genre. Es ist spannend, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer ist mir geworden, woran das liegt, denn Friedrich Schiller hat gesagt: „Wer etwas über die Psyche der Menschen und die Moral der Gesellschaft erfahren möchte, der schaue am besten in den Kriminalakten, den Gerichtshöfen und den Gefängnissen nach.“ Da ist etwas dran: Man lernt den Menschen kennen, wenn man auch auf die Verbrechen schaut. Die sind zwar jetzt nicht alltäglich, aber umso erschütternder. Natürlich frage ich mich bei jedem Buch, das ich beginne: Wozu braucht’s noch einen Krimi? Aber dann finde ich immer ein Thema, das mich selbst packt, und beim Schreiben lerne ich selbst auch wieder etwas über die Menschen.

Die Themen Ihrer Krimis sind recht unterschiedlich, ob Wirtschaftskriminalität oder Neonazis. Gibt es immer einen Anlass für ein neues Buch oder nehmen Sie sich ein bestimmtes Thema vor?

Das entspringt oft meinem Interesse. Manchmal stoße ich auch bei der Zeitungslektüre auf Themen, wo ich mir denke: Da musst du mal tiefer nachbohren. Manchmal liegt es auch in der Luft: Nach der Finanzkrise habe ich mir vorgenommen, einen Krimi zu schreiben, der im Bankenmilieu handelt. Oder als der Islamismus aufkam, fand ich spannend, was in jungen Bombenbastlern vorgeht. Bei meinem letzten Roman „Das Jahr der Gier“ zum Fall „Wirecard“ rief mich „Deutschlandfunk Kultur“ an und wollte wissen, wie ein Autor von Kriminalliteratur an das Thema herangehen würde, und schon hatte ich zwei, drei Plot-Ideen. Beim neuen Roman hat mich bewegt, dass in vielen Ländern Europas und in den USA der Rechtspopulismus überhandnimmt und Gesellschaften auch populistisch und rechtsradikal wählen, von denen wir dachten, dass sie liberal sind und sie nichts erschüttern kann in ihrem Festhalten an Menschenrechten. Was kann bei uns passieren, dass das eintrifft, und wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Ich habe eine Geschichte konstruiert, und auf einmal überfällt Russland die Ukraine! Mich hat interessiert, wie das System Putin funktioniert. Auf einmal war ich wieder bei meinem Romanthema und habe gemerkt, dass es zusammenhängt, weil Russland in vielen Ländern der Welt rechte Strömungen unterstützt und versucht, auf diese Art die freiheitliche Demokratie zu untergraben – zum Teil erfolgreich, wie bei der Brexit-Kampagne in Großbritannien. Und dann habe ich mir überlegt: Klar, warum nicht auch hierzulande? Meinen Roman habe ich ein klein wenig umgebaut und gemerkt, dass er noch viel mehr an Brisanz gewonnen hat. Jetzt kommt schon im Prolog Putin vor, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den vorlesen werde.

Inwieweit greifen Sie beim Schreiben auf Ihre Erfahrungen aus 15 Jahren als Fernsehjournalist zurück?

Das ist schwer zu sagen. Bevor ich anfing zu schreiben, war der Fernsehjournalismus mein Lieblingsberuf. Es hat mir großen Spaß gemacht, weil ich mit jedem Thema Neuland betreten habe und dauernd dazulernen konnte. Man muss aber – im Fernsehen noch stärker als bei der schreibenden Zunft – den Text den Bildern unterordnen, und zum Teil ist es ganz knapp: Ich habe ein Jahr für die Tagesschau gearbeitet, und da kann man sich auf den Kopf stellen, aber ein Beitrag wird nie länger als 90 Sekunden. Da kann man nur das Allernötigste erzählen. Als ich meinen Erstling schrieb, habe ich gemerkt, was es bedeutet, eine ganze Welt zu erschaffen, einen Roman über 300 oder mehr Seiten zu schreiben und wirklich der Fantasie freien Lauf lassen zu können. Das macht mir noch mehr Spaß, hat aber mit Journalismus nicht viel zu tun. Woran ich anknüpfen kann, ist das Recherchieren: Ich weiß, wie gerne Menschen über ihren Job sprechen, deswegen habe ich auch keine Scheu, Leute auszufragen. Seien es Polizisten, Mediziner, Banker – wen auch immer ich brauche, um mir für meinen aktuellen Roman die nötigen Hintergründe anzueignen.

Der neue Roman ist der vierte mit den Hauptfiguren Melia Adan und Vincent Veih. Wird die Reihe fortgesetzt?

Ich habe schon einen Plan für das nächste Buch, und das wird etwas ganz anderes sein mit einer neuen Hauptfigur. Es wird auch in Düsseldorf angesiedelt sein, weswegen diese beiden Figuren nicht weg sind, sondern immer noch in Amt und Würden: Der eine als Chef des Kommissariats für Tötungsdelikte und die andere als Kriminalrätin, die zuständig ist für Gewaltverbrechen allgemein, aber sie werden höchstens mal erwähnt. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich so lange mit Hauptfiguren weiterschreibe, bis sie mich selbst langweilen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt das Ende der Reihe wäre, das lasse ich mir ganz offen.

Wo liegen denn eher Ihre Sympathien – bei den Ermittlern oder bei den Verbrechern?

Die Sympathie liegt bei den Ermittlern, und im Fall von Vincent und Melia sind mir auch ihre Mütter ziemlich ans Herz gewachsen, die immer eine eigene Farbe ins Buch hineinbringen. Da kann ich verschiedene Aspekte der Gesellschaft abbilden, das macht mir Spaß. Bei den Verbrechern liegen nicht meine Sympathien, und trotzdem muss ich mich auch in sie einfühlen können und sie begreifen. Es sind ja keine Monster oder bloße Handlungsträger, sondern Menschen mit vielleicht verständlichen Bedürfnissen, die sie nur auf die falsche Art äußern. Das zu erforschen ist manchmal auch der spannendste Aspekt am Krimischreiben. Das fließt in die Auflösung ein: Warum wurde der Mord begangen? Wenn das ein bisschen erschüttert und vielleicht sogar auf eine bestimmte Art Mitgefühl erregt, dann geht das noch mehr unter die Haut, und das ist ja das Ziel auch von Unterhaltung.

Was wollen Sie bei den Lesern erreichen – geht es nur um die Spannung oder auch darum, Inhalte zu vermitteln?

Seit ein paar Jahren werde ich in die Schublade „Politthrillerautor“ gesteckt. Damit sind immer die Begriffe Aufklärung, Relevanz oder was auch immer verbunden, aber als ich anfing zu schreiben, habe ich gesagt: Ich will nur unterhalten. Damals, Mitte der Neunziger, klangen in meinem Kopf noch Lektüreerlebnisse nach von Autoren, die es wirklich gut gemeint haben, um eine Botschaft zu verbreiten. Da habe ich mir immer gedacht: Wenn ich die Botschaft teile, langweile ich mich, und wenn ich sie nicht teile, dann ärgere ich mich – das will ich bei meinen Lesern nicht bewirken. Ich habe dann einfach geschrieben, was ich selber lesen wollen würde und spannend finde, und das war schon beim ersten Buch nicht frei von Politik. Das hat sich noch zugespitzt, weil mich Politik interessiert. Wenn man beim Lesen eines Romans merkt: Hoppla, der spielt genau in der Gesellschaft, in der wir leben, und er berührt Dinge, die uns alle angehen – dann ist es noch spannender. Trotzdem habe ich keine Botschaft in dem Sinne, aber wenn ich zusätzlich zur spannenden Unterhaltung ein Fenster in die Welt öffne und zum Nachdenken anrege – in welche Richtung auch immer –, habe ich ein Ziel erreicht.

Die Lesung am Donnerstag, 13. April, beginnt um 20 Uhr in der Stadtbücherei Sulingen. Karten zum Preis von zehn Euro (inklusive eines Getränks) sind erhältlich in der Bücherei und beim Kulturverein Sulingen.