Horst „der Doppelkopfprofi” Tebelmann ist neuer König in Gaue

Der neue Hofstaat des Schützenvereins Gaue: Fahnenträgerin Savannah Mahnke, Scheibenträgerin Alina Robers, Jugendkönigin Jule „die Logistikerin" Lehning, Kinderkönigin Emily „die Meisterschwimmerin" Böhm, Ehrendame Andrea Melloh, Königin Petra Sauer, König Horst „der Doppelkopfprofi" Tebelmann, Ehrendame Melanie Röper, Scheibenträger Jürgen Wolters, Präsident Friedhelm Meyer und Fahnenträger Reinhard Siemers (von links).

Gaue – Der Schützenverein Gaue hat einen neuen König: Gegen vier Bewerber setzte sich am Sonntag beim Königsschießen Horst Tebelmann mit 20 Ringen durch.

Gemeinsam mit seiner Königin Petra Sauer wird er nun ein Jahr die Königskette tragen und die damit verbundenen Verpflichtungen wahrnehmen. Die Ehrendamen Andrea Melloh und Melanie Röper werden dem Königspaar bei seinen Aufgaben zur Seite stehen.

Die Würde der Jugendkönigin sicherte sich Jule „die Logistikerin” Lehning. Bei den Kindern errang Emily „die Meisterschwimmerin” Böhm mit 28 Ringen die Königskrone vor ihren drei Mitbewerbern.

Zunächst wurden jedoch beim Schützenfest am Samstag mit einem Umzug, der von der Marching Band „Sound of Sulingen” begleitet wurde, die Schützenkönigin des Vorjahres, Martina Wortmann, und die amtierende Jugendkönigin Marisa Siemers aus ihren Residenzen abgeholt. Nach der gemeinsamen Kaffeetafel folgte das Schießen um den Jugendkönigstitel. Anschließend konnte ausgelassen gefeiert werden: Dafür legte „DJ Axel“ auf und die Schützen aus Gaue feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Präsident Friedhelm Meyer freute sich besonders über viele Gäste, vor allem über die große Anzahl von Jugendlichen, die beim Fest dabei waren. Die Schützenvereine Lindern, Maasen, 1848 Sulingen und die Schützengesellschaft 1896 Sulingen ließen es sich nicht nehmen, jeweils eine Abordnung nach Gaue zu entsenden.

Nachdem am Sonntag dann der neue König proklamiert war, wurde zum Königsfrühstück geladen. Den besonderen Dank des Vereins richtete Meyer an das Bewirtungsteam Ralf Feldmann, an Yvonne Rethorn vom Sulinger Westpoint für das leckere Essen und an die vielen Damen des Vereins, die an beiden Tagen für eine reichlich gedeckte Kaffeetafel sorgten.

So gestärkt wurden auch noch der Königspokal und der „Siemerspokal“ ausgeschossen. Ersteren sicherte sich Heinfried Siemers, und der „Siemerspokal“ wird nun für ein Jahr bei Nick Siemers im heimischen Schrank stehen.

Damit ist aber noch lange nicht genug. Am Freitag, 11. August, treffen sich die Schützen um 18.30 Uhr erneut. Von der Galerieholländerwindmühle in Labbus geht es dann mit dem Varreler Bläserchor in Richtung der Residenz des neuen Königs, um dort an Horst „der Doppelkopfprofi“ Tebelmann die Königsscheibe zu übergeben. Und sicherlich gibt es dort anschließend auch noch eine gemütliche Runde beim neuen Königspaar.