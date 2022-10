Holzschuppen brennt in Sulingen völlig nieder

Von: Harald Bartels

Feuerwehrleute bekämpfen den Brand eines Holzschuppens. © Bartels, Harald

Auch per Sirene wurden am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Ortsfeuerwehren Sulingen, Klein Lessen und Groß Lessen alarmiert, weil am Schwafördener Weg in Sulingen ein Holzschuppen in Brand geraten war.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute habe das vier mal vier Meter große Gebäude bereits in voller Ausdehnung gebrannt, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort. Unverzüglich hätten vier Atemschutzgeräteträger mit der Brandbekämpfung begonnen. Während mehrere Sprühdosen durch die Hitzeeinwirkung explodierten, konnten die insgesamt 37 Einsatzkräfte zwei Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernen. Wegen ausgelaufener Kraftstoffe habe zusätzlich mit Schaum gelöscht werden müssen.

Eine leicht verletzte Person brachte der Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins nahe gelegene Krankenhaus. Ein Teil der Feuerwehrkräfte blieb für Nachlöscharbeiten. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei vor Ort keine Angaben machen.

Feuerwehrleute und Polizeikräfte eilen zum Brandort. © Bartels, Harald