Hohe Geldstrafe: Angeklagter bleibt Verhandlung in Sulingen fern

Von: Volker Rathmann

Der Verhandlung im Amtsgericht Sulingen blieb der Angeklagte unentschuldigt fern. © Bartels

Sulingen – Mit einem ausgesprochen dreisten Ladendiebstahl hatte sich jetzt das Amtsgericht Sulingen zu befassen. Angeklagt war ein 45-jähriger Mann mit offiziellem Wohnsitz in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Laut Anklage hatte der rumänische Staatsangehörige gemeinsam mit einem Mittäter einen gewerbsmäßigen Diebstahl verübt. Von einer gewerbsmäßigen Tatausübung geht das Gericht aus, wenn der Lebensunterhalt durch die Begehung von Straftaten mitfinanziert wird. Laut juristischer Definition muss sich aus der angeklagten Straftat eine Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer ergeben; dieser Umstand wurde im konkreten Fall vom Gericht bejaht.

Da der Angeklagte der Verhandlung unentschuldigt fern blieb, konnte seine Vernehmung nicht erfolgen. Das Gericht trat auch nicht in eine Beweisaufnahme ein. Laut vorliegender Akte, die später die schriftliche Grundlage des Urteils bildete, hatten der Angeklagte und sein Begleiter, gegen den ein gesondertes Ermittlungsverfahren läuft, in den Nachmittagsstunden des 24. September 2022 ein hiesiges Einkaufszentrum aufgesucht. Hier packten sie nach und nach 22 Päckchen Kaffee sowie 30 Flaschen Whisky zusammen und verstauten diese Ware in einem Müllsack, den sie in einem Einkaufswagen deponierten. Damit versuchten sie anschließend, den Markt durch den Eingangsbereich unter Umgehung der Kassenzone zu verlassen.

Ein Ladendetektiv, der frühzeitig auf das verdächtige Verhalten der Personen aufmerksam geworden war, konnte die Diebe an der Flucht hindern und die Polizei informieren. Das Diebesgut blieb daher im Geschäft zurück; beide Tatbeteiligten wurden im Anschluss vorläufig festgenommen, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Für Kopfschütteln sorgte im Gericht die Tatsache, dass nicht nur Spirituosen und Kaffee im Wert von annähernd 700 Euro „eingepackt“ worden waren, sondern auch, dass der zum Beutetransport benutzte Müllsack zuvor in dem heimgesuchten Geschäft ebenfalls entwendet wurde.

Die Vertreterin der Anklage beantragte, den 45-Jährigen im Rahmen des Strafbefehlsverfahrens, also ohne eine Fortführung der Gerichtsverhandlung, allein nach Aktenlage, zu einer Geldstrafe von 3 000 Euro (100 Tagessätze zu 30 Euro) zu verurteilen. Diesem Antrag kam das Gericht nach kurzer Beratung nach und verhängte das entsprechende Strafmaß.

Der Ludwigshafener hat jetzt die Möglichkeit, das Urteil zu akzeptieren oder seinen Einspruch zu erklären. Soweit das Urteil rechtskräftig wird, er aber nicht zahlt, drohen 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.