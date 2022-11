Höret gut zu: Sulinger lesen diesmal in Alter Bürgermeisterei vor

Von: Sylvia Wendt

Zeitreise ins Jahr 2011: Helga Becker (links) und Meike Brettschneider laden namens des Kulturvereins erstmals ein zum Vorleseabend „Höret gut zu“. © S. Wendt

Sulingen – Der Samstag vor dem zweiten Advent gehört traditionell dem Vorleseabend „Höret gut zu“, seit 2011 fester Bestandteil des Programms des Kulturvereins Sulingen. Seit 2011 in der Regie von Helga Becker und Meike Brettschneider, aktuelles beziehungsweise ehemaliges Vorstandsmitglied des Kulturvereins. In diesem Jahr müssen die Vorleser und ihre Zuhörer erstmals weichen: Statt in die Sankt-Nicolai-Kirche wird für Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr, in die Alte Bürgermeisterei eingeladen.

„Mal schauen, ob dann auch andere Zuhörer kommen, eben weil die Veranstaltung nicht in der Kirche stattfindet“, sagt Meike Brettschneider. Als Helga Becker vor über zehn Jahren die Idee des Vorleseabends von einem Besuch in Hamburg mitbrachte, war auch Brettschneider sofort begeistert: „Das ist eine andere Veranstaltung als das, was sonst geboten wird mit Musik und Rummel. In der Vorweihnachtszeit gibt es so viele Veranstaltungen, aber diese ist anders. Die ist ruhig, besinnlich, aber auch fröhlich. Eine gute Mischung.“

Weder Helga Becker noch Meike Brettschneider haben jemals selbst vorgelesen. Im September treffen sich beide und erstellen eine Liste mit möglichen Vorlesern. Haben sie vier Zusagen, dann „steht“ die Veranstaltung schon fast. Für die Idee des Vorlesens lassen sich jährlich immer wieder Personen begeistern, mal mehr, mal weniger bekannt, das freut Becker und Brettschneider immens. Waren es ursprünglich sechs Personen und ein musikalisches Rahmenprogramm, wurde die Zahl der Vorleser schnell auf vier reduziert. „Das reicht“, sagt Helga Becker. Zusammen mit dem musikalischen Anteil, zu dem auch immer das gemeinsame Singen gehört, dauert die Veranstaltung etwa anderthalb Stunden. Der Termin am frühen Samstagabend ist gewachsen: Erst kam das Turmblasen, „danach ,kommen Sie doch in die Kirche‘. Diese Einladung hat eigentlich immer gut geklappt.“ In diesem Jahr gibt es das Turmblasen zwar nicht mehr und die „Location“ wechselt, aber die Vorgabe bleibt auch nach zwei Jahren Pandemiepause: Eine Geschichte vorlesen, die nicht mehr als zehn Minuten dauert. Ob der Dauer verschätze man sich leicht, weiß Brettschneider, aber weitere Vorgaben gibt es nicht. Und wenn eine Geschichte schon mal dran war? „Ja und? Wir singen ja auch jedes Jahr die gleichen Lieder an Weihnachten“, sagt Helga Becker und lacht. Hat sich eigentlich schon mal jemand von sich aus gemeldet, zum Vorlesen? „Tatsächlich nicht! Das wäre ja auch mal eine Idee.“

Das Programm am Samstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr in der Alten Bürgermeisterei bestreiten Michael Wendel, Patrick Bade, Brigitte Ahrenshop und Sabine Kratzer. Helga Becker und Meike Brettschneider achten darauf, dass möglichst zwei Damen und zwei Herren vorlesen. Aufgeregt sind viele vorher, sind den Auftritt vor Publikum nicht gewöhnt.

Gewöhnt ist diesen hingegen Jan David Baalmann – der Sulinger Musiker spielt am Samstag Klavier und begleitet den Gesang.

Im Anschluss – diese Tradition wird beibehalten – wird zu Glühwein, alkoholfreiem Punsch und kleinen Knabbereien eingeladen. Vorleser und Zuhörer dürfen dann gerne ins Gespräch kommen.