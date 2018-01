Neubau Grundschule: „Ein cooles Konzept“

Hochbauarbeiten ab März

Sulingen - „Die Schwierigkeit war, den Alt- mit dem Neubau zu verbinden – und ein Gegengewicht zum Satteldach des verbleibenden Gebäudebestandes zu schaffen“, sagt Bernd Lange vom Sulinger Büro Landwehr und Partner. Und: „Die Planungen eines Kastens, in dem sich Raum an Raum anschließt, lag uns fern.“ Gemeinsam mit Andreas Körner, neben John-Henrik Landwehr Geschäftsführer des Generalunternehmers „casa“-Baubetreuungsgesellschaft, und Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb sprach Architekt Lange am Freitag über die Planungen für den Neubau der Grundschule an der Straße Am Deepenpool.