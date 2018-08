Briefmarkensammlervereinigung Sulingen: Hobby ohne Nachwuchs

Sulingen - Das Porto für einen normalen Brief in Deutschland beträgt derzeit... äh...Moment...70 Cent. Wer die Frage aus dem Stehgreif hätte beantworten können, mag vielleicht gerade erst einen Brief geschrieben haben. Mit Stift, auf Papier, dann folgen Knicken, Eintüten, Frankieren und Abschicken. Nicht nur die Zahl der Briefeschreiber ist jedoch zurückgegangen, auch die Zahl der Briefmarkensammler. „Es geht den Berg runter“, kommentiert das Arno Grabe aus Sulingen.

Grabe, Altersgruppe Ü 80, sagt das ganz ruhig. Aber nicht ohne Bedauern. Elf Mitglieder zählt die Sulinger Briefmarkensammlervereinigung, die Grabe leitet. Die Herren seien im Schnitt 65 Jahre alt, die aktivste Sammlerin (und einst Leiterin der Gruppe) ist vor Jahren verstorben.

Wie man neue Mitglieder gewinnen kann, gerne auch Jugendliche – darüber haben die Herren sich durchaus Gedanken gemacht: altersgerechte Werbung in Schulen durchgeführt; Bücher und Pinzetten, gespendet von den jeweiligen Herstellern, als Geschenke weitergereicht; die Treffen aus den Abendstunden in den jugendgerechten Nachmittag verlegt – es hat letztlich nicht gereicht.

+ Marken aus Peru. „Die Jugend findet die moderne Technik interessant“, weiß Grabe. Er nutzt sie ja selbst: recherchiert Marken, die ihm fehlen; guckt nach den Terminen für Auktionen, auf denen „seine“ Marken gehandelt werden. Gefragt nach seiner Lieblingsmarke, überlegt Grabe nur kurz und antwortet: „Ich habe mehrere.“ Sie alle kommen aus Südamerika. Obwohl die Welt rein digital zum Dorf wird, sind die Marken für den Sulinger schwer zu bekommen, hauptsächlich über die genannten Auktionen.

Gründe: Einige Länder bringen keine Neuheiten mehr heraus, andere haben den Kreis der Abnehmer auf das Inland beschränkt. In Garbsen und am Steinhuder Meer treffen sich „Südamerika-Sammler“ aus Norddeutschland. Und deutsche Marken? Arno Grabe sagt es nicht, aber da fehlt die Herausforderung, der Sammlertrieb wird nicht geweckt. Wer sich für die Bundesrepublik als Sammelgebiet entscheide, der habe alles, sagt Grabe. Die Marken müssten nicht getauscht werden, seien ja erhältlich. Außerdem befeuere die Deutsche Post den Markt mit einer Vielzahl an neuen Marken. „Und überfordert damit die Finanzkraft der Sammler“, moniert Grabe. Für manche, insbesondere die Jüngeren, sei ein Betrag von etwa 30 Euro pro Monat zu viel. „So ist kein Nachwuchs zu begeistern“, sagt Grabe. Manch legten sich daher fest, sammelten nur bestimmte Motive.

Um seine erste Marke zu kaufen, ist Schüler Arno Anfang der 1950-er Jahre zum Postamt nach Nienburg gefahren. Der Nachbar hatte ihn beauftragt, ihm auch einen Satz mitzubringen. Das Motiv: Die Marienkirche in Lübeck, die 1951 aus Anlass des 700-jährigen Bestehens eine Sonderausgabe erhielt. Grabe habe sie vorsichtig ins Portemonnaie gesteckt, damit sie nicht beschädigt wird. Aber er hatte sie Zuhause nicht herausgenommen. „Und dann sind sie verklebt“, erinnert sich Grabe und muss lächeln, natürlich hat er sie ersetzt. Ob er sie heute noch hat? „Weiß ich gar nicht“, sagte der Senior. Die Marke wäre heute über 100 Euro wert. Arno Grabe will die Briefmarkensammlertradition in Sulingen „nicht ganz einschlafen lassen“. Die Gruppe hat sich Mitte der 1950er Jahre gegründet, die Unterlagen sind jedoch verschollen. Grabe hat den Vorsitz seit 1988 inne, ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

sis