Hiphop kehrt zurück ins Sulinger „Jozz“

Rapabend

+ © Ben Eichler Rapper Chrizzo tritt mit DJ „Ol’Dirty T-Shirt“ und Back-up-MC „Sö“ auf. © Ben Eichler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Nach den erfolgreichen Terrassenkonzerten über den Sommer geht es nun zurück in den Saal des Jugendzentrums „Jozz“ in Sulingen: Am Samstag, 29. Oktober, locken drei Acts das Publikum zum „Rap Jam #3“.

„Es ist die erste reguläre Indoor-Veranstaltung auf der Hauptbühne seit Februar 2020“, sagt Volkhardt „Raspe“ Schumacher aus dem Kreis der Organisatoren. „Das war seinerzeit ,Rap Jam #2‘ – wir machen quasi da weiter, wo wir aufgehört haben.“

Präsentiert wird die Veranstaltung vom Hiphop-Kollektiv „Bunker Beats Bremen“, und so bilden auch Künstler aus der Hansestadt das Line-up. Dazu gehört „Chrizzo“, der nach eigener Aussage von seiner Deutschlehrerin in der Grundschule gesagt bekommen hat, er solle sich zwischen Journalist und Schriftsteller als Beruf entscheiden. Als Kompromisslösung sei er Rapper geworden. Auf seiner aktuellen LP „Liebe verlernt“ sei er „ernster, ehrlicher, aber auch wütender als jemals zuvor“. Begleitet wird er im „Jozz“ von DJ „Ol’Dirty T-Shirt“ und Back-up-MC „Sö“.

+ Norman Gein und „Stuck Man“. © Privat

In eine ganz andere Richtung bewegt sich das Duo Norman Gein und „Stuck Man“: Ihre Musik ordnen sie ein als eine Mischung aus Horror-Core und Battle-Rap. Eine dunkle Atmosphäre wollen sie mit ihren düsteren Beats erschaffen, zu denen sich jedoch „gut mit dem Kopf nicken lässt“, wie es in einem Pressetext heißt. Im „Jozz“ wollen beide die Gelegenheit nutzen, ihr 2020 erschienenes Album „Weltfremd“ nach zweijähriger Auftrittspause endlich live zu präsentieren.

Komplettiert wird der Abend durch den Rapper und Musikproduzenten Moe Zech, hervorgegangen aus dem Team Bremen Ost. Im Gepäck hat er das im Mai veröffentlichte Album „Libra“. „Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist“, betont Volkhardt Schumacher.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet, wie gewohnt, fünf Euro.