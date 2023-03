Hiob leidet im Sulinger Stadttheater am 31. März

Von: Harald Bartels

Teilen

Große Plakate als Hinweis auf die Aufführung hängen Thomas Blum (links) und Christoph Fietze vor der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen auf. © Bartels

Sulingen – Die aktuelle Produktion von „Adonia“ macht Station in Sulingen: Am Freitag, 31. März, wird im Sulinger Stadttheater ab 19.30 Uhr das Musical „Hiob“ gezeigt.

Ein großes Plakat als Hinweis auf die Veranstaltung stellten am Donnerstag Thomas Blum und Christoph Fietze an der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen auf; kleinere Ausgaben hängen bereits an verschiedenen Stellen im Sulinger Land.

In diesem Jahr bildet die Geschichte des Hiob aus dem Alten Testament die Grundlage. Ab dem 29. März sind im Rahmen der Frühjahrstournee bundesweit 40 Projektchöre unterwegs: Gut 70 Mitwirkende im Alter von zwölf bis 19 Jahren gehören jeweils dazu sowie eine Begleitband, um in rund 160 Orten das 90-minütige Musical auf die Bühne zu bringen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, es wird um Spenden gebeten. Weitere Informationen finden sich auch auf der „Adonia“-Internetseite.