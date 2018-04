Himmelfahrt in Lindern mit „Die JunX“

Hamburger begleiten Frühschoppen

+ „Die JunX“ aus Hamburg spielen am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) beim Frühschoppen in Lindern.

Lindern - Die Mitarbeiter von „Gastro Mobil“ übernehmen in diesem Jahr wieder an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, die Bewirtschaftung des Festzeltes in Lindern. Das geht aus einer Pressemitteilung von „Gastro Mobil“ hervor.