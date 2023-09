Hilfreiche Tipps für den Immobilienverkauf

Von: Harald Bartels

Teilen

Was beim privaten Verkauf einer Immobilie zu beachten ist, erläuterte Harald Meyer in Sulingen. © Bartels

Sulingen – Die Zeiten, in denen Hauseigentümer für ihre Immobilie einen nahezu beliebigen Preis aufrufen und, aufgrund der hohen Nachfrage, auch erzielen konnten, sind vorbei. Worauf Verkäufer heute zu achten haben und wie sie erfolgreich einen Käufer finden, vermittelte Harald Meyer von der LBS Nordwest am Mittwoch den rund 70 Zuhörern seines Vortrags in der Sparkasse in Sulingen.

Unter den Verkaufswilligen gebe es eine große Verunsicherung über die Frage „Wie schaffe ich es, einen fairen, marktkonformen Preis zu finden?“, stellte Sparkassen-Regionaldirektor Walter Mattfeld zur Begrüßung fest, aber „jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu reflektieren.“

Hilfestellung dabei gab Harald Meyer, der seinem Publikum unangenehme Nachrichten nicht ersparte – etwa den Umstand, dass der Verkaufspreis sich weniger an der Bewertung des Verkäufers bemisst als an der Sicht des Käufers. Wichtigstes Kriterium ist immer noch die Lage, aber danach wird die Wertermittlung schwierig: „Alles, was der Eigentümer als wertsteigernd im Kopf hat, sieht der Käufer vielleicht negativ.“ Zunächst einen höheren Wunschpreis anzugeben und ihn dann, wenn die Nachfrage ausbleibt, zu reduzieren, ist laut Meyer ein weiterer Fehler: Derartige Preisveränderungen werden von Internetportalen erfasst und vermitteln leicht den Eindruck, dass ein Druck zu verkaufen besteht. „Es gibt keine zweite Chance auf den richtigen Preis“, sagte Meyer und empfahl, ein professionelles Wertgutachten für das Haus erstellen zu lassen, alternativ eine Marktpreiseinschätzung von einem Geldinstitut, denn das gebe Sicherheit bei den Preisverhandlungen.

Der nächste Schritt besteht im Marketing: Je besser das ist, desto eher lässt sich der Wunschpreis erzielen laut Meyer. Dazu gehört nicht nur das Einstellen der Immobilie bei Internetportalen, sondern ebenso gute Fotos von innen und außen sowie das zusammenstellen aller notwendigen Unterlagen in digitaler Form, um sie Interessenten schnell zukommen zu lassen.

Ebenfalls wichtig: das Vorbereiten auf Anfragen von Interessenten. Das umfasst nicht nur das Aufschreiben aller relevanten Informationen der Interessenten und der mit ihnen vereinbarten Termine, sondern auch die Planung der Besichtigungstermine, angefangen vom Festlegen der Reihenfolge, in der es durch die Räume geht, über das Aufräumen, Lüften und Heizen bis hin zum Vorbereiten auf die mögliche Kritik der Besucher an den Räumen. Die „Eintrittskarte“ zu einer Besichtigung sollte laut Meyer in jedem Fall eine Finanzierungsbestätigung von einem deutschen Kreditinstitut sein, die von den Interessenten vorzulegen ist.

Als letzten Punkt behandelte Meyer den Verkauf selbst: Den Kaufvertrag sollten beide Seiten komplett gelesen und verstanden haben, und geklärt sein sollte darüber hinaus, was mit Haus und Grundstück übergeben wird, um Streit im Nachgang zu vermeiden.