Westnetz nutzt Drohne zur Leitungsüberprüfung

Der „Pilot“ lenkt die Drohne nah an die Leitung, ein Kollege bedient die Kamera.

Sulingen - „Fünf Monteure der Westnetz GmbH stehen am Wegesrand und blicken gen Süden. Auch Anwohner hat ein unbekanntes Motorgeräusch ans Fenster gelockt. Die Blicke aller sind auf einen unbemannten Flugkörper gerichtet. Ein Hexacopter der Westnetz schwebt Richtung Stromleitung über das Maisfeld“, beschreibt Julian Prinz, beim Stromnetzbetreiber für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, den Einsatz neuer Technologie zur Leitungsüberprüfung.

Für die Steuerung der Drohne mit sechs Rotoren sei ein Westnetz-Kollege aus Siegen angereist. Während er per Joystick den Hexacopter ganz nah an die Leitung heranlenkte, kümmerte sich ein weiterer Kollege um das Auslösen der Kamera. „Eine Überprüfung der Strommasten und Freileitungen auf diese Weise ist eine tolle Sache: Wir bekommen exakte Nahaufnahmen vom Leiterseil“, erklärt Thorsten Harbarth, Leiter Netzbereich Sulingen der Westnetz GmbH. „Bei dem Hexacopter-Einsatz in unserer Region konnten wir uns von den Nutzungsmöglichkeiten der Technik überzeugen.“

Die Sichtkontrolle von Freileitungen bedeute einen hohen Aufwand für die Monteure: „Mit einem Hubsteiger fahren sie auch an schwer zugänglichen Stellen direkt an die Leitung heran“, erläutert Julian Prinz. „Das geschieht, in Absprache mit den Landwirten, erst nach dem Abernten der Felder, um Flurschäden zu vermeiden.“

Gerade im Sommer erleichtere der Einsatz einer Drohne die Kontrollmaßnahmen, „Hindernisse, wie Bäume oder Büsche, können vom Hexacopter umflogen werden. Mit ihm können Kontrollen aus bis zu 150 Metern Entfernung durchgeführt werden. Trotzdem ist man durch einen Funk-Monitor ganz nah am Geschehen. Sogar bei Wind hat die Drohne eine ruhige Lage in der Luft und liefert hochauflösende Bilder.“

+ Um nah an die Leitungen heranzukommen, sind die Drohnen besonders praktisch. © Westnetz

Als regionaler Netzbetreiber ist die Westnetz GmbH verantwortlich für die Energieversorgung der Haushalte. Prinz: „Die Funktionalität der Strommasten und Freileitungen ist dafür unabdingbar. Durch den Einsatz von Hexacoptern können Beschädigungen von Freileitungen zeitnah identifiziert und Instandhaltungsmaßnahmen gezielt durchgeführt werden.“