Herzog setzt Prioritäten neu

Rückzug aus dem Rat der Stadt Sulingen

+ Margret Herzog. - Foto: az

Sulingen - Margret Herzog, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sulinger Land, gibt ihr Mandat im Rat der Stadt Sulingen zurück. Das bestätigte die 60-Jährige am Dienstag gegenüber der Redaktion der Sulinger Kreiszeitung. Nachdem Herzog die Mitglieder der Fraktion bereits vor Ostern in ihre Überlegungen mit einbezogen hatte, ließ sie jetzt Taten folgen und teilte ihre Entscheidung offiziell Bürgermeister Dirk Rauschkolb mit. „Ich habe über die Osterferien noch einmal gründlich über alles nachgedacht“, erklärte Herzog am Dienstag. Anspruch darauf, in den Rat der Stadt nachzurücken, hat der Sulinger Andreas Albers.