40 Helfer fügen „Zelt der Begegnung“ zusammen

Sulingen - Nach Plan verläuft das Treffen im Begegnungszentrum „Taff“ in Sulingen, um das „Zelt der Begegnung“ zu vollenden, nicht, ein weiteres wird erforderlich sein.

Dennoch sind die rund 40 Helfer am Mittwochnachmittag zum Scherzen aufgelegt, haben Spaß an der ungewöhnlichen Aufgabe. „Heute haben wir nur drei Nähmaschinen aufgebaut, weil wir die Herausforderung bewältigen müssen, die acht Meter langen Stoffbahnen zur Zeltplane für das Tipi zusammenzufügen“, erläutert Marlies Beich, Leiterin Ambulante Dienste von Bethel im Norden. Da sind viele Hände erforderlich, um das Material, das aus den von rund einhundert Sulingern gestifteten Stoffstücken entstanden ist, zu bändigen.

„Es ist ein gutes Miteinander.“

Freiwillige vom DRK-Ortsverein, vom Hausfrauenbund, vom Team der „Sulinger Tafel“ und vom Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt machen mit, auch Nachbarn, zählt Marlies Beich auf, „und natürlich viele Flüchtlinge. Es ist ein gutes Miteinander, und über das gemeinsame Tun können auch Sprachbarrieren schnell überwunden werden.“ Ganz im Sinne des Projektes „Gemeinde inklusiv – eine Stadt für alle“ des Diakonischen Werkes, in dessen Rahmen „Bethel“, Kirchengemeinde und Verein „Blau Wahl“ die Aktion vor knapp einem Jahr initiiert hatten.

Einige der jungen Männer von der Elfenbeinküste, deren Unterkunft sich gleich nebenan befindet, haben sich für den „Aufbautrupp“ zur Verfügung gestellt, der das „Zelt der Begegnung“ bei Veranstaltungen fachkundig (und schonend) aufbauen soll: Konrad Wolf hat ihnen zu Beginn des Treffens gezeigt, wie die Zeltstangen zusammengefügt werden.

Jahrestag des „Taff“ wird am 5. Mai gefeiert

+ Um mal einen Eindruck vom späteren „Zelt der Begegnung“ zu bekommen, wird der Stoff auf das Gestänge des Tipis gehievt. © Behling Dann musste sich der Mellinghäuser, auf dessen Erfahrung mit Tipis die Organisatoren zurückgreifen können, verabschieden. „Ohne ihn können wir heute nicht die Plane zuschneiden und die Schlaufen für die Bodenbefestigung anbringen“, bedauert Marlies Beich, „er hat aber versprochen, noch einmal wiederzukommen.“

Auf jeden Fall werde das „Zelt der Begegnung“ bis zur Feier des Jahrestages des „Taff“ am 5. Mai fertiggestellt. Die Hocker sind gekauft, Mitarbeiter von „Bethel“ vorbereitet, mit der Fragenbox des Diakonischen Werkes Menschen für das Thema Ausgrenzung in der Gesellschaft zu sensibilisieren. Zum Jahrestag „plant Janna Salje-Wolff ein Musikprojekt mit den Ivorern“, kündigt Marlies Beich an. „Sie hat ein Praktikum bei uns gemacht, hilft als Dolmetscherin und studiert derzeit Kunstpädagogik.“ Außerdem will sie Klaas Mohrmann, der derzeit sein „Betheljahr“ absolviert, bei einem Graffiti-Projekt mit Flüchtlingen unterstützen, das beim Jahresfest präsentiert werden soll.

ab