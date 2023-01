Heiße Suppe vom „Wichtelgarten“-Team in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Mit der neuen mobilen Suppenküche: Karl-Heinz Jantzon, Yvonne Rethorn, Heinfried Ehlers, Claudia Ehlers und Bärbel Müller (von links). © Bartels

Sulingen – Der „Wichtelgarten“ in Sulingen startet ein neues Projekt: Am Samstag, 21. Januar, beginnen die Mitglieder des Vereins mit der Essensausgabe für Bedürftige. Denn: „Wenn man draußen mal so lauscht, bekommt man mit, dass immer mehr Menschen bedürftig sind“, berichtet Karl-Heinz Jantzon.

So sei ihm und den weiteren Vorstandsmitgliedern von Trägerverein und Förderverein des „Wichtelgartens“ die Idee gekommen, einmal wöchentlich eine warme Mahlzeit für Bedürftige auszugeben. Eine mobile Suppenküche im Wert von 8 000 Euro sei beschafft worden, und mit Yvonne Rethorn, der Inhaberin von „Mahlzeit am Westpoint“, habe man auch jemanden gefunden, der ehrenamtlich die Mahlzeiten zubereitet, zudem stelle sie das Geschirr zur Verfügung.

Die Suche nach einem Standort für die Ausgabe habe etwas gedauert: Die Schützenhalle der „Piedelpoggen“ (Schützengesellschaft von 1896 Sulingen) im Bürgerpark im Westen und das ehemalige Gasthaus Bokelmann an der Bundesstraße 61 seien dem Verein angeboten worden, aber beide Örtlichkeiten seien zu Fuß schlecht zu erreichen, stellt Karl-Heinz Jantzon fest. Schließlich habe Dr. Ulrich Ehlers, Vorsitzender der „Ützen“ (Schützenverein von 1848 Sulingen), zusammen mit seinen Vorstandskollegen entschieden, die Schützenhalle an der Breslauer Straße zur Verfügung zu stellen. „Es sollte geschützt sein“, ergänzt Heinfried Ehlers, „denn die Menschen, die zu uns kommen, wollen ja nicht auf dem ,Präsentierteller‘ sitzen.“

Die Frage, wer eine der 50 bis 60 geplanten Mahlzeiten erhält, wird in Zusammenarbeit mit dem Team der Sulinger Tafel beantwortet: Die Tafelmitarbeiter werden im Rahmen der Lebensmittelausgabe Wertmarken für eine Mahlzeit an ihre Kunden ausgeben, wobei jede Woche eine andere der drei Gruppen an der Reihe ist, erläutert Karl-Heinz Jantzon.

Angedacht sind ab dem 21. Januar zunächst zwölf Termine, sagt Claudia Ehlers, jeweils von 12 bis 13 Uhr. Möglicherweise werde es im Sommer zusätzlich noch einen Grilltermin geben.

Gekocht werden vor allem Eintöpfe, verrät Yvonne Rethorn. Erbsen- oder Linsensuppe sind in Planung, aber auch ein Steckrübeneintopf. Zu allen Gerichten werde es jeweils wahlweise auch eine vegetarische Variante geben.

Bei diesem Projekt sind die Verantwortlichen aber auf Unterstützung angewiesen, betonen sie: Beim Kauf der Suppenküche sei man in Vorleistung getreten. Bei der Refinanzierung helfen soll erneut ein Benefizkonzert: Am Freitag, 17. Februar, tritt um 19 Uhr im Sulinger Stadttheater das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Thomas Boger auf. Das Programm unter dem Titel „Around the World“ bietet mit Gesangssolist Marc Masconi einem Abend rund um die Evergreens von Frank Sinatra. Karten zum Preis von 20 Euro sind noch erhältlich bei Volksbank und Kreissparkasse in Sulingen, bei der Tankstelle am „Westpoint“ und beim Kulturverein Sulingen.

Die Mahlzeiten sind für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen jeweils einen Euro – „das ist quasi der Selbstkostenpreis“, sagt Karl-Heinz Jantzon. Dennoch suche man weitere Unterstützer. Für einen Teil der Ausgaben sind sie bereits gefunden: Das Essen zum Auftakt spendet Yvonne Rethorn, die Kosten für den zweiten Termin am 28. Januar übernehmen Anja und Frank Grulich, die „Westpoint“-Betreiber. Als Sponsoren für den dritten Termin am 4. Februar haben sich Bianka Griewe und Andrea Griewe-Runge von der Fahrschule Griewe als Sponsoren zur Verfügung gestellt, den vierten Termin am 11. Februar trägt Ferdinand Sander von der Kneipe „Zum Amtsschimmel“, und für den fünften Termin steht Apotheker Reinhard Langkamp von der Sulinger Brunnen-Apotheke bereit. „Wir sind dabei, Spenden zu akquirieren“, fügt Claudia Ehlers hinzu, „wir müssen Schritt für Schritt gehen.“

Dazu zählt auch das Finden von ehrenamtlichen Helfern für die Essensausgabe, also für den Aufbau und das Vorbereiten der Tische in der Schützenhalle, die Ausgabe selbst sowie für Abbau und Aufräumen. Die Vorstandsmitglieder der beiden Vereine seien dabei, ebenso die Unterstützer des Sommerfestes im „Wichtelgarten“, aber weitere Ehrenamtliche seien herzlich willkommen. Ansprechpartner für Hilfswillige und Sponsoren ist Karl-Heinz Jantzon (Tel. 01 71 / 7 77 91 13). „Wir sind alle sehr motiviert und freuen uns auf den Start“, betont Claudia Ehlers.