Heimatverein: Vorsitzende Wünneker kündigt Programmdiskussion an

Sulingen - Sonntag tagten die Mitglieder des Heimatvereins Sulingen im Landhaus Nordloh. Noch für dieses Jahr, spätestens für Anfang 2019, bitten Brigitte Wünneker und Mitstreiter im Vorstand ein weiteres Mal zum Gespräch. Losgelöst von den Diskussionen um den Fortbestand des Heimatmuseums gibt sich der Vorstand offen für Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung des Vereins.

Wünneker machte am Sonntag im Landhaus Nordloh keinen Hehl daraus, dass sich auf der Programmatik des 1983 auf Initiative des damaligen Sulinger Bürgermeisters Günter Schlüterbusch ins Leben gerufenen Vereins der Staub gelegt habe. „Unsere Ressourcen sind begrenzt“, räumte sie gegenüber den Mitgliedern ein. Was fehle, seien insbesondere jüngere Mitbürger, die bereit seien, sich mit Heimatpflege und Heimatkunde auseinanderzusetzen; in den unterschiedlichsten Facetten.

Eine Situation, die sich auch auf die Bespielung des Heimatmuseums auswirke. Abgesehen von der Ausstellung von Kalenderblättern „waren wir 2018 nicht in der Lage, eine größere Ausstellung zusammenzutragen. Uns fehlt der Museumsleiter.“

Die Ernte von Getreide und das Binden von Erntekreuz für die Sankt-Nikolai-Kirche und der Erntekrone für die Senioreneinrichtung Haus am Suletal, Beteiligung an der Pflege der Soldatengräber auf dem Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde – die Vermarktung des Buches „Tausend Jahre Sulingen – oder doch mehr als zweitausend“ (Autor Karl Bruno Feldmann) – die Zahl der Aktivitäten, die der Verein in den vergangenen zwölf Monaten angeboten hatte, ist überschaubar.

80 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Wünneker mit Blick auf die anstehenden Programmdiskussionen: „Wir müssen gemeinsam beraten, wie es weitergeht; ob mit oder ohne Heimatmuseum.“

Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb begrüßt das Ansinnen des Heimatvereins: „Uns als Stadt ist die Wichtigkeit des Vereins bewusst; insbesondere mit Blick auf die Identität.“

Nicht ohne Grund hatten politische Persönlichkeiten der Stadt, neben Günter Schlüterbusch etwa auch die ehemaligen Ratsmitglieder Wilhelm Baae, Friedrich Bremer, Karl Gieseking, Werner Kling oder auch Wolfgang Weise und Ernst-August Windhorst, den Verein in der Gründungszeit mitbegleitet. „Schon deswegen haben wir als Stadt eine Mitverantwortung. Ohne Ehrenamt ist unsere Stadt nichts“, sagte Rauschkolb.

Nichtsdestrotz müsse es Rat und Verwaltung erlaubt sein, einen Verein zu beobachten und auch dessen Zukunftsfähigkeit infrage zu stellen. Er, der Verein, selbst müsse Ideen entwickeln, sich über Wasser zu halten. Der Weg, den der Vorstand jetzt einschlagen wolle, sei der richtige. Wohl nicht zuletzt mit Blick auf die mögliche Bereitstellung, Ausstattung und Funktionen von neuen Räumlichkeiten für das Heimatmuseum. Während der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins am Sonntag war bekannt geworden, dass gegebenenfalls ab Spätsommer 2019 eine Unterbringung des Museums im Osttrakt der Grundschule an der Schmelingstraße möglich werden könnte (wir berichteten in der Ausgabe am Montag).

