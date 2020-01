Heimatverein muss Umzugsprojekt verlängern

Sulingen – Regale, Vitrinen und Stellwände – aber auch Globen, Bücher und Eisenbahnsignale: Eine bunte Mischung an Objekten bewegten die Helfer des Heimatvereins Sulingen am Samstag bei ihrem ersten Arbeitseinsatz im neuen Jahr.

Immer noch beschäftigt sich der Verein damit, seine Bestände von den bisherigen Räumen am Stadtsee in die ehemalige Grundschule an der Schmelingstraße zu bringen. An diesem Wochenende waren zwölf Helfer im Einsatz, laut Andreas Albers, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatvereins. Ein Dank gelte einigen Stadtratsmitgliedern, die immer wieder mal mitgeholfen hätten – aber ansonsten habe man wenige Unterstützer gehabt, die nicht Mitglied im Heimatverein Sulingen sind.

Schätzungsweise rund 3 000 Kubikmeter Material habe man anfangs in den Räumen vorgefunden, und inventarisiert sei davon nur das gewesen, was in den Ausstellungsräumen des Heimatmuseums im Erdgeschoss untergebracht war. „Es waren gar nicht die großen Exponate, die uns aufgehalten haben, sondern die vielen kleinen Dinge, die man alle noch einmal in die Hand nehmen und begutachten muss.“ Dabei habe man manchmal auch „richtige Schätze“ gefunden – darunter die Urkunde, mit der die Stadt Diepholz dem Flecken Sulingen 1929 zur 900-Jahr-Feier gratulierte.

In der relativ kurzen Frist seit September habe man schon viel bewegt, so Albers, aber dennoch habe die Zeit nicht gereicht, weswegen man sich mit Verpächterin Dörte Knake darauf geeinigt habe, den Umzug bis in den Februar zu verlängern. Die nächsten Arbeitseinsätze sind angesetzt für den 25. Januar sowie 8. und 15. Februar; Anmeldungen von Helfern dafür nimmt Albers gerne entgegen, unter Tel. 01 51 /14 66 62 90. Unter der Woche suche die Heimatvereinsvorsitzende Brigitte Wünneker (Tel. 01 70 /8 39 61 33) zudem noch Unterstützer für leichtere Arbeiten.