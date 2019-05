Heilpraktiker für Physiotherapie eröffnet Praxis

Jörn Pape macht sich in Sulingen selbstständig

+ In seiner neuen Praxis nimmt Jörn Pape am Montag die Arbeit auf. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Dass die Sulestadt ein guter Ort zum Leben ist, hat der Neu-Sulinger Jörn Pape in den vergangenen fünf Monaten festgestellt. Inzwischen hat er im Mittelzentrum auch eine berufliche Perspektive gefunden: Am Samstag stellte der Sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie seine eigene Praxis an der Langen Straße (Gebäude „Amtsschimmel“) in Sulingen im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ vor, der eigentliche „Betrieb“ beginnt am Montag.