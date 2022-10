Das Pferd als Partner, der Kinder stärkt

Von: Harald Bartels

Teilen

Beim heilpädagogischen Reiten werden die Kinder immer begleitet. Das © Lebenshilfe Grafschaft Diepholz

Sulingen / Bockhop – Dass Mädchen vom Reiten begeistert sind, ist nicht ungewöhnlich. Für Daniela Korte ist die Begeisterung ihrer dreijährigen Tochter dennoch etwas ganz Besonderes, denn das Kind nimmt teil am heilpädagogischen Reiten, das Carmen Grunert nun als Mitarbeiterin der Sulinger Kindertagesstätte „Am Nordsee“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz anbietet.

Ihre Tochter leide an einem seltenen genetischen Defekt, einer Störung des Purinstoffwechsels. „Das wirkt sich auf alle Lebenslagen aus“, erläutert Daniela Korte, sowohl auf die motorischen als auch die geistigen Fähigkeiten. Es führe dazu, dass ihre Tochter derzeit auf dem Stand eines elfmonatigen Kindes sei.

Schon in Hamburg, wo die Familie vorher lebte, sei sie mit ihrer Tochter mehrfach beim heilpädagogischen Reiten gewesen. Seit Ende August habe sie einen heilpädagogischen Platz in der Kita „Am Nordsee“, dort sei ihr die Teilnahme am Reitangebot angeboten worden. Darüber sei sie sehr glücklich, sagt die Mutter. „Das ist der Vorteil, wenn man auf dem Land lebt, da gibt es die entsprechenden Ressourcen.“ Ihre Tochter erhält eine wöchentliche Einzelstunde, und der Erfolg ist für Daniela Korte auffällig: „Ich war erstaunt, wie lange meine Tochter aufrecht auf dem Pferd sitzen konnte. Inzwischen reitet sie teilweise schon alleine.“ Beim Reiten baue sich die Muskulatur auf, was ihr auch bei anderen Gelegenheiten zugutekomme, etwa bei der Physiotherapie, wo sie sich jetzt schon mit den Armen abstützen könne.

Verantwortlich für die Fortschritte sei, dass das Gesamtkonzept zusammenwirkt. Dennoch: „Ich bin ein ganz großer Fan des heilpädagogischen Reitens, und meiner Tochter macht es ganz doll Spaß“, betont Daniela Korte. „Sie findet es toll, sie quiekt vor Vergnügen und freut sich, wenn das Pferd etwas schneller geht.“

„Tiere nehmen die Menschen so, wie sie sind“, wird Carmen Grunert in einer Mitteilung der Lebenshilfe zitiert. Das Reiten und damit der Umgang mit Pferden begeistere die Sulingerin seit über 30 Jahren. 2014 wagte die 36-jährige Reitpädagogin mit ihrem Angebot „Heilpädagogisches Reiten – HAP“ auf dem Hof Kuls in Bockhop den Schritt in die Selbstständigkeit. Jetzt verstärkt sie als Mitarbeiterin das Team der Kindertagesstätte.

„Wir freuen uns, dass dieses Angebot nun an fünf Tagen in der Woche fester Teil unseres Portfolios ist“, sagt Angelika Meyer, Leiterin der Kita „Am Nordsee“. Seit mehr als sechs Jahren nehmen die Mitarbeiter der Lebenshilfe-Einrichtung die Dienste von Carmen Grunert in Anspruch. Dass die Kita die 36-Jährige jetzt anstellte, sei das Ergebnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit und nur konsequent.

Unter der Begrifflichkeit Heilpädagogisches Reiten fasst Carmen Grunert pädagogische, psychologische, rehabilitative und sozial integrative Angebote mit dafür ausgebildeten Therapiepferden zusammen. Fünf Ponys stehen dafür auf dem Hof Kuls zur Verfügung. Durch die emotionale Bindung zum Pferd und seine bewegungsspezifischen und kommunikativen Möglichkeiten werde der Mensch körperlich, emotional, sozial und geistig angesprochen. „Das Pferd lässt den Menschen teilhaben an seiner Kraft, Wärme und Lebendigkeit.“ Es übertrage beim Reiten im rhythmischen Wechsel dreidimensionale Schwingungsimpulse auf den Menschen und fordere so eine permanente Bewegungsanpassung. „Durch die Kräftigung der Rumpfmuskulatur und damit der Stabilisierung der Wirbelsäule wird die Aufrichtung verbessert, der Muskeltonus harmonisiert“, erklärt die Reitpädagogin. Durch die Förderung der Integration von Wahrnehmungsimpulsen entstehe die Basis für Bewegungs- und Handlungsplanung und darauf aufbauend für kognitive Leistungen; wie etwa das Sprachvermögen.

Das Pferd sei ein „soziales Wesen“, das im Kontakt mit Offenheit, Neugierde, Zuneigung oder Abgrenzung reagiert. Es zeige seine Gefühle eindeutig durch Mimik und Körpersprache. Die Reaktionen der Pferde seien immer echt, nicht doppeldeutig; und somit verlässlich und vertrauensbildend. Carmen Grunert: „Ein so großes und starkes Tier in Bewegung zu setzen, anhalten und lenken zu können, wirkt sich stärkend auf das Selbstbewusstsein aus. Ein geringes Selbstwertgefühl ist die häufigste Ursache für Probleme im Sozialverhalten.“