„HeadGear“ schnappt sich das letzte Reload-Ticket

Von: Carsten Sander

Sieger mit den Fans im Rücken: Die Band „HeadGear“ im Sulinger Jozz. © mit Fans im Rücken: Die Band „HeadGear“ aus Bremen darf beim Reload-Festival auftreten. Foto: Sander

Die Bremer Band „HeadGear“ gewinnt im Jozz und darf im August beim Metal-Festival in Sulingen auftreten. Das Ergebnis des Publikums-Votings sei „sehr deutlich“ gewesen, teilen die Organisatoren mit. Dabei wäre „Headgear“ beinahe gar nicht an den Start gegangen.

Sulingen – Am Ende war es eine klare Sache: „HeadGear“ vervollständigt das Line-up für das Reload-Festival in Sulingen (17. bis 19. August). Beim Wettbewerb um den letzten freien Platz im Programm des Mega-Metal-Festivals setzte sich die Bremer Band gegen fünf Mitbewerber durch und darf nun beim Reload auf der großen Bühne auftreten. Wann? Am Samstag als erste Band – quasi „als Wachmacher“, wie Markus Henke, Organisator des Band-Contests, es ausdrückt.

Dass „HeadGear“ ein Publikum in Schwung bringen kann, zeigte sich im Jozz schon nach wenigen Sekunden. Die Energie ihrer Musik sprang die Zuhörer von der kleinen Bühne förmlich an, die Bremer Jungs bekamen die etwa 200 Besucher sofort in den Griff. Das war überzeugend und hob die späteren Sieger von den anderen fünf Bands ab, die sich auch Hoffnungen auf einen „Startplatz“ beim Reload gemacht hatten. Doch letztlich entschied das per Stimmzettel durchgeführte Zuhörervoting für „HeadGear“ – und das sogar „sehr deutlich“, wie Markus Henke betonte.

Nachdem er das Ergebnis ohne Schnörkel und Spannungsbogen auf der Bühne stehend verkündet hatte, wurde es unter den „HeadGear“-Mitgliedern turbulent. Jubelschreie, Umarmungen und ungläubiges Staunen. „Es ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es noch gar nicht fassen“, versuchte Bassist Jörn Schaper seine Begeisterung irgendwie in Worte zu fassen. Und Sänger Thomas Riekenberg plauderte aus, dass „Headgear“ gewissermaßen einen Kaltstart in Sulingen hingelegt hat: „Unser letzter Auftritt war im September, seither haben wir uns fast nur mit Songwriting beschäftigt und haben auch nur zweimal geprobt, damit wir hier überhaupt etwas auf die Kette kriegen.“

Das haben sie dann aber mit Bravour hinbekommen und spielen jetzt mit, wenn beim Reload – Zitat von der Headgear-Facebook-Seite – „die musikalische Champions League“ Station macht. Dass sie dazugehören, sei „ein unfassbares Ergebnis“, schreibt die Band und zeigt in ihrem Post Fairness und Dankbarkeit gegenüber den fünf Mitbewerbern und dem Contest-Ausrichter: „Es waren so tolle Künstler, so unfassbar geile Leute, unglaublich professionelle Stagehands und Techniker, dass wir gar nicht wissen, bei wem wir uns zuerst bedanken sollen. Von der Organisation und Atmosphäre ganz zu schweigen. Wir verneigen uns vor dieser Professionalität und schreiten mit stolzgeschwellter Brust in Richtung Reload Festival 2023.“

Dass „HeadGear“ mit ihrer Musikrichtung, die sie selbst als „Modern Metal“ beschreiben, zum Reload passt, steht außer Frage. Dabei ist es mehr als nur eine Anekdote, dass die Band beinahe gar nicht beim Contest im Jozz dabei gewesen wäre. Im Vorfeld sollten die Fans online abstimmen, ob „Alligator Fight Club“ aus Hannover oder eben „HeadGear“ am Ausscheidungswettbewerb teilnehmen sollen. „Alligator Fight Club“ bekam mehr Stimmen, doch weil Bots – also Abstimmprogramme – beim Voting Einfluss auf die Ergebnisse beider Bands genommen hatten, wurde auch „Headgear“ vom Veranstalter zugelassen. Und hat dann das Jozz gerockt.

Aus dem deutlichen Ergebnis der Publikums-Abstimmung am Samstagabend dürften jedoch keine Rückschlüsse auf die Qualität der anderen Teilnehmer gezogen werden, betonten Reload-Chef André Jürgens und Markus Henke. „Es war eine herausragende Qualität bei allen sechs Band, jede kann stolz auf sich sein“, so Jürgens. „Aber leider kann es nur einen Sieger geben“, meinte Henke.

Außer „Headgear“ und „Alligator Fight Club“ waren auch „Chiffre“ aus Osnabrück, „Alexis in Texas“ aus Saarbrücken, die „Hafensängers“ aus Hamburg und „Not my Art“ aus Bremen angetreten, um sich für das „Reload“ zu qualifizieren.

Zu „Headgear“ gehören neben Schaper und Riekenberg auch Hendrik Pietschek (Gitarre), Kevin Bach (Drums) und Henry Henze (Gitarre) sowie als feste Staff-Mitglieder Fabian Adam und Patrick Butt. Die Band besteht in dieser Zusammensetzung seit 2018, hat in dem Jahr auch den Bremer Landeswettbewerb „Local Heroes“ gewonnen und war beim Bundesfinale dabei. Doch das wird durch den bevorstehenden Auftritt beim Reload locker in den Schatten gestellt.