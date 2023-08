Headgear im Reload-Wunderland: „Geflasht und überwältigt“

Von: Carsten Sander

Teilen

„Eine verdammte Ehre!“ Headgear-Frontmann Thomas Riekenberg über den Reload-Auftritt. © Sander

Wenn man die Band mit Powerwolf, While she sleeps oder den Guano Apes vergleicht, dann ist Headgear nur ein Metal-Zwerg. Dennoch standen die fünf Jungs aus Bremen zu Beginn des letzten Tages des Reload-Festivals in Sulingen auf der Main-Stage und durften zeigen, was sie können. Ein Riesenerlebnis, das nun zum Sprungbrett für die Band werden soll.

Sulingen – Es war 10.25 Uhr am Samstag, als auf dem Reload-Gelände der Wecker klingelte: Headgear, jene Band, die im April im Jozz Sulingen den Contest um das letzte Reload-Ticket gewonnen hatte und nun vor der „verdammten Ehre“ (Zitat Frontmann Thomas Riekenberg) stand, den letzten Festivaltag einzuläuten, hatte ihren großen Moment. Als die für den Auftritt eingeplante halbe Stunde um war, waren die Festival-Besucher aus dem Schlaf geholt, und fünf junge Männer aus Bremen verließen die größte Bühne ihres Lebens wieder.

Gefühlslage? „Wir sind geflasht, einfach überwältigt“, sagte Drummer Kevin Bach, „und wir sind dem Reload dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier zu spielen.“ Es sei „unbegreiflich, dass unser Traum, auf einem Festival wie dem Reload zu spielen, auf so einer Bühne vor so einem Publikum, tatsächlich in Erfüllung gegangen ist“, schwärmte auch Gitarrist Henry Henze.

Im Zentrum des Sturms: Headgear-Bassist Jörn Schaper beim „Circlepit“. © Sander

Ein paar hundert Frühaufsteher hatten sich zehn Stunden, nachdem In Flames als Headliner des Freitagabends die Mainstage verlassen hatte, auf dem Battlefield zusammengefunden. Neugierige, Schlaflose, eingefleischte Headgear-Fans – alle zusammengeweht, um einen Gig zu erleben, der auch zu einer späteren Uhrzeit nicht deplatziert gewesen wäre auf dem Reload. Soll heißen: Headgear lieferte ab! Starke Performance, und das Publikum hatten die Bremer auch locker im Griff. Eine „Wall of death“, bei der die Fans auf Kommando zusammencrashen? Kein Thema! Das Publikum machte mit. Ein „Circlepit“, bei dem alle um die von der Bühne gekletterten Jörn Schaper (Bass) und Henry Henze kreisten? Ebenfalls sofort angenommen. Es war Frühsport à la Reload – und Headgear gab dabei den Takt an.

Reload-Hitze und viel Frohsinn: Die besten Fotos vom Festival-Freitag Fotostrecke ansehen

Pennywise beim Reload: Volles Programm am Donnerstag in Bildern Fotostrecke ansehen

Das Reload ist gestartet – hier gibt‘s die ersten Bilder! Fotostrecke ansehen

Das blieb auch bei den Größen der Szene nicht unbemerkt. So gratulierte hinter der Bühne der Drummer der Guano Apes zum Auftritt. „Er hat uns für die Show gelobt“, meinte Kevin Bach und tat das, was die gesamte Besetzung laut Henry Henze nach dem Gig machte: „Wir haben alle gegrinst wie die Honigkuchenpferde.“ Und vor Stolz geplatzt wären sie auch beinahe.

Die Begegnung mit den Guano Apes blieb auch nicht die einzig im Backstagebereich. While she sleeps wurden gesichtet, Powerwolf und andere. „Unwirklich, dass wir am selben Tag auf der selben Bühne gestanden haben wie diese Bands“, beschrieb Drummer Bach, was man wohl als „Headgear im Wunderland“ bezeichnen konnte.

Für die Band soll die halbe Stunde auf dem „Reload“ nun zum Karrieremotor werden. „Wir hoffen schon, dass es für uns ein Sprungbrett werden kann“, meint Kevin Bach. Konkret: Mal bei einem kleineren Festival der Co-Headliner zu sein, wäre ein guter nächster Schritt Vielleicht hat Headgear ja auch auf dem Reload eine Zukunft – in den kommenden Jahren und zu einer späteren Uhrzeit.

Auch das ging: Gitarrist Henry Henze ließ sich auf Händen tragen. © Sander