Hauptgewinn der Sulinger Weihnachtslotterie unterm Christbaum

Von: Harald Bartels

Teilen

Bei der Übergabe der Hauptgewinne (von links): Dirk Tonne, Jonas Tonne, Annette Dreyer, Jens Pobantz sowie von der Initiative Sulingen Philipp Leymann, Mirco Kohröde und Thomas Wolter. © Bartels, Harald

Sulingen – Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhielt Annette Dreyer aus Kirchdorf, denn hinter dem Los für die Weihnachtslotterie der Initiative Sulingen, das sie von ihren Kindern bekam, verbarg sich der erste Preis in Höhe von 5 000 Euro.

Das verriet sie am Freitag bei der Gewinnübergabe durch den Vorsitzenden der Initiative Sulingen, Philipp Leymann, und seine Vorstandskollegen Thomas Wolter und Mirco Kohröde. Ein Teil des Gewinns werde für einen Wochenendurlaub mit ihren drei Kindern, deren Partnern und den fünf Enkelkindern genutzt, „und bis es so weit ist, ist das sechste schon da“, lachte sie.

Den zweiten Preis, 2 500 Euro, gewann Inka Tonne aus Sulingen-Stadt, die von ihrem Ehemann Dirk und Sohn Jonas vertreten wurde. Über den dritten Preis, 1 250 Euro, freute sich Jens Pobantz aus Diepholz.

Alle Gewinner hätten sich gleich am ersten Tag gemeldet, und von den 50 verlosten Gutscheinen im Wert von 50 Euro sei auch bereits gut die Hälfte abgeholt, sagte Thomas Wolter. 21 200 Lose seien im Umlauf gewesen, wovon gut 7 000 Lose, so viel wie noch nie, am ersten Adventswochenende in den Buden beim „Adventszauber“ und vor dem E-Center verkauft wurden. Das Los, das Annette Dreyer den Hauptgewinn einbrachte, ging allerdings in „Peters Hofladen“ über den Verkaufstresen.

Man habe diesmal viel gelernt beim Losverkauf, stellte Philipp Leymann fest. Die Bude vor dem E-Center sei erstmals von Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs des Gymnasiums Sulingen besetzt worden, die dafür einen Zuschuss für ihre Jahrgangskasse erhalten hätten, und das habe sich bewährt. Auch der Verkauf beim „Adventszauber“ sei gut angenommen worden, weswegen die Initiative für den Erhalt des Weihnachtsmarktes in dieser Form plädiere. Der Erlös der Lotterie, die es auch in diesem Jahr wieder geben werde, komme erneut dem Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“ zugute.