„Hasenschüler“ bestehen grünes Abitur

Sulingen - Die Erleichterung war ihnen anzusehen: 27 Prüflinge nahmen im jagdlichen Schießstand im Sulinger Ortsteil Stadt ihre Urkunden zur bestandenen Jägerprüfung entgegen Zur Einstimmung bliesen die Jagdhornbläsercorps Grafschaft Diepholz den „Jägermarsch Nummer 3“.

Hans-Dieter Leußner und Heiner Tiedemann von der Jagdschule Grafschaft Diepholz hatten die Teilnehmer sorgfältig auf die schriftliche und mündliche Prüfung vorbereitet. Die Schießprüfung bestand aus den Disziplinen „Bock stehend“, Tontaubenschießen und das Schießen auf den laufenden Keiler.

Im schriftlichen Teil galt es, 100 Fragen aus den Fachgebieten Wild und andere freilebende Tierarten, Jagdwaffen, Naturschutz, Wildbrethygiene und Jagdrecht zu beantworten.

Am Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden absolvierten die Schüler den praktischen Teil. Hier mussten die „Hasenschüler“ noch einmal ihr ganzes Können aus allen fünf Fachgebieten unter Beweis stellen. Unter anderem wurden in verschiedenen Szenarien Jagdsituationen nachgestellt, in denen unter Ausschluss aller bestehenden Risiken und Regeln auch ein simulierter Schuss abgegeben werden musste.

Jägerbriefe überreicht

Kreisjägermeister Cord-Hinrich Hespe, auch und Vorsitzender der Prüfungskommission, überreichte die Prüfungszeugnisse, den Jägerbrief Wilhelm Bergmann, Vorsitzender der Jägerschaft Grafschaft Diepholz. Mit einem „Hoch soll er leben“ und einen Bockabschuss des Forstamtes Nienburg wurde der beste Teilnehmer Dirk Langnau aus Scholen (Gesamtnote 1,3) geehrt. Auf den Plätzen folgten Claudia von zur Mühlen (1,4) und Bernd Meyer (1,5 – beide aus Mellinghausen). Jüngster Teilnehmer war mit 15 Jahren Frederik Sander aus Raddestorf.

Die weiteren Absolventen: Timo Bückmann, Eike-Christian Keller, Markus Kramer und Alexander Plate aus Sulingen, Hendrik Duveneck, Jonathan Stratmann und Rike Nuttbohm aus Twistringen, Michael Grela und Heinrich Schmidtke aus Borstel, Christoph Honeck und Jannis Riekmann aus Petershagen, Bianca Kehlbeck aus Martfeld, Christian Kruse aus Uchte, Christian Kuhlmann aus Barenburg, Hauke Sundmacher aus Scholen, Johannes Lüschow aus Staffhorst, Waldemar Opalla aus Diepholz, Hendrik Zell aus Wetschen, Leonie-Sophie Siemers aus Bruchhausen-Vilsen, Frank Wegner aus Barnstorf. Hans-Herbert und Andreas Hollberg aus Barver überreichten Zeugnis und Jägerbrief an Louis Günther und Michael Günther aus Diepholz sowie Lothar Grazé aus Rüschendorf.

Hespe lobte die sehr guten Leistungen der Schüler und appellierte an die Vernunft und Sorgfalt der Schüler beim jagdlichen Schießen. Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern der Prüfungskommission, Sabrina Stenzel von der unteren Jagdbehörde, den Jungjäger-Ausbildern und dem Jagdhornbläsercorps. Die nächste Jungjägerausbildung beginnt im August. Anmeldungen nehmen Hans Dieter Leußner (Tel. 0 42 71 / 55 80) und Heiner Tiedemann (Tel. 0 42 73 / 5 53) entgegen. Eine weitere Möglichkeit besteht bei Herbert und Andreas Hollberg aus Barver (Anmeldung unter Tel. 0 54 48 / 2 72 oder Tel. 01 51 /57 72 41 83.