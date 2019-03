Hartwig: „Ortsverband der Superlative“

SoVD Sulingen würdigt langjährige Mitglieder / Versammlung erstmals als Frühstückstreffen

+ Jubilare und Geehrte mit Ortsverbandesvorsitzendem Heinrich Schlüterbusch (rechts), seiner Stellvertreterin Ursula Tebelmann (links) und Kreisvorsitzendem Bruno Hartwig (7.v.l.). Foto: Kurth-Schumacher

Groß Lessen – „Es ist schön, dass es Mitglieder gibt, die dem Sozialverband lebenslang die Treue halten“, sagte Kreisvorsitzender Bruno Hartwig auf der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Sulingen im Sozialverband Deutschland (SoVD) am Samstagvormittag im Groß Lessener Gasthaus Husmann; die Ehrung von Horst Steckel, der seit 65 Jahren zu dessen Mitgliedern zählt, sei ihm daher eine besondere Ehre: „In einer Zeit, in der der Sozialverband in erster Linie als Dienstleister gefragt ist, macht es Mut, wenn Mitglieder uns auf diese Weise ihre Solidarität zeigen.“ Unter dem Beifall der rund 160 Anwesenden übermittelte er dem 95-Jährigen Dank und Würdigung des Landesverbandes mit Urkunde und Jubiläumszeichen.