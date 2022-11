Frühstück mit dem SBB Sulingen: Harfenmusik und Handlungsbedarf

Von: Sylvia Wendt

Beliebter Termin: Das Frühstückstreffen des SBB Sulingen im Restaurant Dahlskamp. © SBB Sulingen

Gut besuchte Veranstaltung mit Infos und Unterhaltung

Sulingen – Welche Aufgabe hat der Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) der Stadt Sulingen? Was ist zeitlich leistbar? Was erwarten Senioren und Behinderten vom „ihrem Beirat“?

In diesem Jahr hat sich der neu formierte SBB mit drei Veranstaltungen nach außen präsentiert, hatte zum Sommerfest (zusammen mit der Delme) eingeladen, zum Familienfest in den Park und jetzt, am Samstag, zum Frühstück mit Unterhaltungsprogramm: „Stadtverführerin“ Kerstin Melloh-Kordes gab Informationen über das Mittelzentrum und Harfenmusik ließ Gertraude Büttner aus Diepenau erklingen.

Zu den in diesem Jahr angebotenen Veranstaltungen des SBB gehörte zudem eine Podiumsdiskussion im Vorfeld der Landtagswahl. Sie sollte Aufschluss geben darüber, welche Vorstellungen die Kandidaten konkret in Bezug auf die Themen haben, die Senioren und Behinderte betreffen, etwa Mobilität. Ganz besonders aber zum Thema Teilhabe. „Für mich hat Teilhabe Priorität“, betont stellvertretender SBB-Sprecher Carsten Schlotmann. Und wenn dann noch ein Stück Kuchen abfalle, sei das auch gut. Schlotmann will inhaltlich arbeiten, den SBB der Stadt Sulingen positionieren im Bewusstsein der Gremien der Stadt Sulingen.

SBB-Sprecher Uwe Overhoff formuliert es vorsichtiger: „Wir bereiten eine neue Ausrichtung des Senioren- und Behindertenbeirates vor, wollen alte Strukturen mal überdenken.“ Das gehe nicht sofort, benötige Zeit. Man habe sehr lange gebraucht, um sich als SBB überhaupt neu aufzustellen. Wie andere Vereine und Organisationen habe auch der Senioren- und Behindertenbeirat Schwierigkeiten Freiwillige zu finden, sagt Overhoff. Schlotmann freut sich derweil darüber, dass bereits viele sehr kompetente und engagierte Personen im Beirat tätig seien.

Beide Sprecher verweisen darauf, dass der SBB auch online präsenter werden möchte. Ergebnisse sollen kommuniziert werden, Ideen ebenso. Ziel ist, dass Interessierte wissen, wer Ansprechpartner für was ist in der Stadt Sulingen. Dass, wer neu ist im Themenbereich Senioren und Behinderung, einen Wegweiser findet. Das geht auch im Internet, denn: „Ältere sind auch online“, erklärt Overhoff. „Ganz unterschiedlich, mit Handy, Tablet und auch PC, wie unsere Mitglieder“, weiß Schlotmann. Die Informationen, um die sich der SBB kümmert, sollen in Kanäle gespeist werden, wo Betroffenen und Interessierte sie abrufen können.

Apropos barrierefrei: Gefragt nach konkreten Projektem, die der SBB im Auge behalten möchte, nennt Uwe Overhoff die Pflasterung des Meierdamms. „Stimmt“, sagt Schlotmann. Und erinnert daran, dass der eben nicht barrierefreie Meierdamm (nicht der Mittelweg, sondern der Streifen am Rand) den direkten und kürzesten Weg aus dem Wohnbereich Sulinger Westen in die City verhindert für jene, die Rollatoren benützen müssen. „Für die Rollifahrer ist da null Durchkommen“, erinnert Schlotmann an den Handlungsbedarf hier. Den kennt auch Bürgermeister Patrick Bade, ebenfalls Gast beim Frühstück am Samstag. Geplant gewesen sei das Projekt für dieses Jahr. Man habe es aus diesem Jahr raus und in die Planung für 2023 gesetzt. Versprochen? Nein, versprechen wollte Sulingens Bürgermeister nichts, angesichts der aktuellen Entwicklungen, die das Umplanen für dieses Jahr überhaupt erst notwendig gemacht hatten. Laut Overhoff hatte der Sulinger SBB über Infos aus dem Kreisbehindertenbeirat auf eine Förderkulisse aufmerksam gemacht, in der Projekte, die konkrete Barrierefreiheit ermöglichen gefördert werden. Derzeit werde geprüft, ob sich die Förderkulisse für den Umbau des Meierdamms eigne. Bade hatte erinnert an das Rederecht, dass der SBB in den Gremien der Stadt besitze. Und Overhoff betont: „Das Rederecht wollen wir verstärkt nutzen, um auf Probleme hinzuweisen.“ Im Blick habe der SBB dabei ebenso die laufende Umgestaltung der Langen Straße. Ein großes Ziel dabei sei die verkehrliche Beruhigung. Ein kleines die seniorenfreundliche Sitzhöhe von Sitzgelegenheiten – samt Rückenlehne.

Das Frühstück mit Musik und Infos ist eine der lieb gewonnenen Aufgaben, ein geschätzter Termin: 120 Personen nahmen teil und freuten sich über die Zusammenkunft, die unterhält und bei der man sich mit anderen unterhalten kann.