Handwerker-Bulli schlittert über eisglatte Fahrbahn und kracht in Transporter

Von: Fabian Raddatz

Die durchaus tückische Straßenglätte am Montagmorgen wird im kleinen Dorf Staffhorst im Landkreis Diepholz zwei Handwerkern zum Verhängnis.

Staffhorst – Sie waren beide auf dem Weg zu ihren jeweils ersten Kunden des Tages: Der Mann am Steuer von einem „Landtechnik“ Transporter fährt gegen zirka 06:40 Uhr am Montagmorgen, 6. Februar 2023, auf der Dorfstraße in Staffhorst und an die Kreuzung mit der K15 heran. Doch als der Fahrer an der Kreuzung stoppen möchte, schlittert sein schwerer Transporter auf der eisglatten Fahrbahn weiter.

Bei dem Unfall am Montagmorgen wurden beide Fahrer leicht verletzt. © Nord-West-Media TV

Dort ist gerade ein Mann mit seinem Transporter einer Heizungsbaufirma unterwegs in Richtung Asendorf. Die beiden Transporter krachen auf der Kreuzung zusammen. Der Ford Transit des Heizungsbauers prallt in die Fahrerseite des anderen Transporters und schleudert sich drehend über die Fahrbahn.

Der große Transporter der Landtechnikfirma stürzt auf die Seite und bleibt liegen. Beide Männer können leicht verletzt aus den demolierten Fahrzeugen klettern. Beide kommen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die alarmierte Feuerwehr kann die Maßnahmen auf Absicherung der Unfallstelle und Helfen beim Aufräumen beschränken.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Einige Straßen im ländlichen Raum sind nur stellenweise glatt. Eine sehr gefährliche Situation für die Fahrer an diesem Morgen. Für die Bergung der beiden Transporter muss die Kreisstraße 15 für einen längeren Zeitraum voll gesperrt bleiben. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Totalschaden.