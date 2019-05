„Haltbares“ für die Sulinger Tafel

Erste Herren des FC bringen Sachspenden

+ Viele Sachspenden von der I. Herren Fußballmannschaft des FC Sulingen brachten Spieler Lars Mesloh und Trainer Stefan Rosenthal (Mitte, von links) den Ehrenamtlichen der Sulinger Tafel um Koordinatorin Helga Becker (3.v.l.). Foto: Knoop

Sulingen – Mit einem „Spickzettel“ der Sulinger Tafel ausgerüstet, erwarben und sammelten Trainer Stefan Rosenthal und die Spieler der I. Herren Fußballmannschaft des FC Sulingen in den vergangenen Wochen Sachspenden. „Lebensmittel ohne Mindesthaltbarkeitsdatum standen darauf“, erklärt Helga Becker, Koordinatorin der Sulinger Tafel, „solche, die wir nicht so oft vom Handel bekommen.“ Am Donnerstag besuchten der Trainer und Spieler Lars Mesloh die Einrichtung am Schwafördener Weg, um die Spenden dem ehrenamtlichen Team der der Tafel zu überreichen.