Hallenbau verschafft Platz

„Westnetz“ investiert rund halbe Million Euro in Erweiterung des Standorts Sulingen

+ In der neuen Halle: stellvertretender Netzmeister Björn Zander, Betriebsleiter Eckhard Stumpe, der Leiter des Westnetz-Regionalzentrums Osnabrück, Dr. Holger Vogelsang, Thorsten Harbarth, Netzmeister für den Betriebsstandort Sulingen, Bürgermeister Dirk Rauschkolb und Kommunalbetreuer Rainer Oesting (von links). - Foto: Behling

Sulingen - Außen fehlen lediglich der Anstrich und ein Stück der Vorplatzpflasterung, innen wird noch an der Elektrik und der Heizung gefeilt: Mit einer kleinen Feierstunde am Montagmorgen hat die Westnetz GmbH am Betriebsstandort Sulingen eine neue Technikhalle eingeweiht. Sowohl das Team als auch dessen Aufgaben sind gewachsen, begründete Dr. Holger Vogelsang, Leiter des Westnetz-Regionalzentrums Osnabrück, warum der Verteilnetzbetreiber nach eigenen Angaben rund 500 000 Euro in die Erweiterung des Stützpunktes an der Magdeburger Straße investiert.