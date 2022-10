Hallenbadsaison in Sulingen beginnt: Früher und etwas kühler

Von: Harald Bartels

Ab dem 17. Oktober begrüßt Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner wieder Gäste im Sulinger Hallenbad. © Bartels

Sulingen – Die Hallenbadsaison in Sulingen beginnt: Am Montag, 17. Oktober, startet das Bad pünktlich um 6 Uhr morgens den Betrieb.

Ähnlich wie im Freizeitbad gebe es keine Coronabeschränkungen, sagt Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner, es müssten also keine Zeitfenster für den Besuch gebucht werden. Die Öffnungszeiten seien nahezu unverändert, einzig am Samstag gibt es Neuerungen: Ab sofort öffnet das Bad bereits um 8 Uhr statt wie bisher um 10 Uhr, dafür endet der Betrieb am Nachmittag schon um 16 Uhr statt um 17 Uhr. In dieser Saison bietet die Einrichtung auch wieder ein umfangreiches Kursprogramm. Die Details dazu sind zu finden auf der Internetseite des Bads. Dort können auch Plätze gebucht werden, bei manchen Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Maßnahmen zum Einsparen von Energie hat auch das Hallenbad getroffen, aber sie bewegen sich in einem Rahmen, der von den Besuchern kaum wahrgenommen werde, versichert Sebastian Teiner. So wurde im Wärmebecken die Wassertemperatur von 34 Grad Celsius gesenkt auf 30 Grad Celsius, und das Wasser im Schwimmerbecken ist statt 28 Grad Celsius nun 26 Grad Celsius warm. Die Lufttemperatur in der Schwimmhalle betrage entsprechend 26 bis 27 Grad Celsius.