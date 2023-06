Gymnasium Sulingen nimmt am Projekt „Digitale Lernallianzen“ teil

Von: Jan Könemann

Bei den Präsentationen im Konferenzraum lauschten die Schülerinnen und Schüler diszipliniert den Ergebnissen der einzelnen Gruppen. © Könemann, Jan

Die elften Klassen des Gymnasiums Sulingen haben erstmals an dem Projekt „Digitale Lernallianzen“ teilgenommen - ein innovatives Format der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft (PSG) mbH. Die Schülerinnen und Schüler gaben den Unternehmen „junge Impulse“ im Bereich der Auszubildenden-Rekrutierung.

Sulingen – Der Fachkräftemangel in Deutschland ist auch im Sulinger Land zu spüren. Die Rekrutierung von jungen Menschen als zukünftige Arbeitnehmer gewinnt daher für regionale Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Die Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft (PSG) mbH hat dafür ein innovatives Format entwickelt: Digitale Lernallianzen. Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums Sulingen nahmen in diesem Jahr erstmals an diesem Projekt teil. Bei der Abschlussveranstaltung mit Präsentationen am Donnerstag in der Schule informierten sich auch die Zehntklässler.

Oberstufenkoordinator Stephan Timpke zeigte sich mit dem Verlauf des halbjährigen Projektes zufrieden: „Wir wollen die Schülerinnen und Schüler und die Unternehmen frühzeitig zusammenbringen. Das gelingt in diesem Format sehr gut.“ Er sei froh, mit der Handwerkskammer Hannover und der Agentur für Arbeit Partner gefunden zu haben, die dieses Projekt organisieren und finanzieren. Timpke lobte: „Die Handwerkskammer schafft es, regionale Unternehmen für das Projekt zu gewinnen.“ Das sei gerade in der ländlichen Struktur des Sulinger Landes wichtig.

„Win-win-Situation“ für Unternehmen und Schüler

„Die Unternehmen bekommen junge Impulse bei Fragen rund um die Gewinnung von Auszubildenden“, stellt Projektleiterin Stephanie Wirth von der Handwerkskammer Hannover PSG die Vorzüge für die potenziellen Arbeitgeber heraus. Der Mehrwert für die Schüler: „Sie knüpfen so erste Kontakte bei den Unternehmen und erhalten in der Zusammenarbeit spannende Einblicke.“

Das bestätigt Gymnasiastin Lena Dahms aus Ehrenburg. Sie hat sich mit ihrem Team in Zusammenarbeit mit der Asendorfer Molkerei mit der Wertschöpfungskette der Milch und der Frage, wann ein Lebensmittel als „regional und nachhaltig“ angesehen wird, beschäftigt. „Die Aufgabe war sehr interessant. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich auch privat“, begründet sie ihre Entscheidung pro Molkerei.

Auch Flyer und Werbegeschenke gab es beim Messerundgang von den Firmen. © Könemann

Fabian Stutzke und Vincent Langnau haben mit der Volksbank Niedersachsen-Mitte zusammengearbeitet. Ihre Aufgabe: Bewertung und Erstellung eines Recruiting-Konzeptes aus Sicht des Personalchefs. Ihr Team hat einen kurzen Imagefilm produziert. Felix zog ein positives Fazit: „Wir konnten sehr frei und eigenständig arbeiten. Das war ganz cool.“ Auch Vincent zeigte sich zufrieden: „Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Ideen auch zum Teil übernommen werden.“

Unternehmen wollen Ergebnisse der Schüler mit aufnehmen

Das konnte Lukas Lober, Geschäftsstellenleiter der Volksbank-Filiale in Schwaförden, bestätigen „Die Ideen fließen auf jeden Fall mit ein. Es war interessant, zu hören, was sich die jungen Menschen so wünschen.“ Er fand den Einfall, einen Film zu drehen, „richtig cool“. „Das haben die Schüler gut umgesetzt. Kurz und knapp, das bleibt ja meistens am besten hängen.“

Vertreter von Unternehmen aus der Region standen den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. © Könemann, Jan

Auch die Mitarbeiter des Finanzamtes Sulingen möchten die Ergebnisse der Schüler berücksichtigen, sagte Karina Ohrdes, stellvertretende Ausbildungshauptfachbearbeiterin: „Wir finden das Projekt richtig gut.“ Die Bewerberzahlen seien zurückgegangen. Daher habe sich das Finanzamt zur Teilnahme am Projekt entschieden. Ohrdes: „Warum nicht einfach die fragen, die wir sowieso ansprechen wollen?“

Insgesamt haben 20 Unternehmen aus der Region an den „Digitalen Lernallianzen“ teilgenommen.

Digitale Lernallianzen Das Projekt „Digitale Lernallianzen“ wird von der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft (PSG) mbH organisiert und bringt Ausbildungsbetriebe und Oberstufenschüler zusammen. Gefördert wird es von der Agentur für Arbeit und dem europäischen Sozialfonds und ist daher für die Unternehmen kostenlos. Das Format setzt sich zusammen aus einem Workshoptag, einer Praxisphase inklusive Praxistag in den Unternehmen und der Abschlussveranstaltung. Vier- bis sechsköpfige Schülerteams aus elften Klassen, die sich am Workshoptag bilden, lösen in der Praxisphase eine Aufgabe, die der jeweilige Betrieb an sie stellt. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung vorgestellt. Das PSG-Team berät die teilnehmenden Betriebe individuell und begleitet sie während des gesamten Prozesses. Die Betriebe machen somit als regionale Arbeitgeber auf sich aufmerksam, zeigen Karrieremöglichkeiten auf und geben Einblicke in ihre Unternehmenskultur. Die Schüler kommen so frühzeitig direkt mit dem Unternehmen in Kontakt. Projektleiterin Stephanie Wirth von der PSG spricht daher von einer „Win-win-Situation“.