„Gute Zeit“ mit Maxi Gstettenbauer

Von: Sylvia Wendt

Maxi Gstettenbauer gastiert am 15. Oktober in Sulingen. © Marvin Ruppert

Sulingen – Doch, man darf Vorschläge richten an den Kulturverein Sulingen, sich Künstler oder Produktionen wünschen. Und manchmal klappt das dann. Ein Wunsch wird am Samstag, 15. Oktober, erfüllt, wenn Maxi Gstettenbauer um 19.30 Uhr mit seinem Programm „Gute Zeit“ im Sulinger Stadttheater gastiert. Bürgermeister Patrick Bade ist Fan. Warum? „Ich habe ihn als nerdigen Moderator bei Giga-Games und der Games Convention in Leipzig schätzen und lieben gelernt.

Mittlerweile ist der ,Bub‘ erwachsen geworden und hat sich konstant weiterentwickelt – so auch sein Programm. Feinste Stand-up-Comedy, die nicht platt und provokativ daherkommt, sondern am Puls der Zeit ist. Überlegt, scharfsinnig, tiefgründig aber manchmal auch derb. Fazit: absolut empfehlenswert!“

Mit „Gute Zeit“ biete Maxi Gstettenbauer seinem Publikum genau das, was aktuell so weit weg wie noch nie scheint – eine gute Zeit, heißt es in der Pressemitteilung. Er serviere einen Live-Cocktail, aktualisiere das Programm und mixe in den Comedy-Drink absurde Albernheiten, kluge Alltagsbeobachtungen, würzt das mit Gesellschaftskritik und verlässlichem „Untenrum-Humor“.

Karten sind erhältlich über den Kulturverein Sulingen (www.kulturverein-sulingen.de), in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Sulinger Buchhandlung „Eulenspiegel“. sis