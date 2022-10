„Gute Zeit“ mit ernsten Tönen im Sulinger Stadttheater

Von: Harald Bartels

Sulingen – „Gute Zeit“ lautet der Titel seines neuen Programms, das Comedian Maxi Gstettenbauer am Samstag vor mehr als 130 Zuschauern im Sulinger Stadttheater vorstellte. Eine gute Zeit hatte das Publikum, dem Applaus nach zu urteilen, auch wenn in der Darbietung ernste Töne nicht ausgespart wurden.

Dabei blickte er zurück auf die vergangenen Jahre unter Corona, in denen er nicht nur Vater einer Tochter geworden, sondern auch umgezogen sei. Das untermalte er einerseits mit Pointen, die er im Fernsehen nicht erzählen dürfe, etwa, dass er auf der Fahrt nach Sulingen an Siedlungen vorbeigekommen sei, in denen gerade erst beschlossen wurde, dass Frauen auch Menschen seien, und warum er für den neuen Kinderwagen keine Federung brauche. Andererseits machte er auch seine eigene Erkrankung an Depressionen und seine Covid-Infektion zum Thema. Die Menschen fragten sich, wann es wieder normal werde, aber „wir brauchen ein neues Normal“, gab er seinen Zuschauern mit. Normal sei der Wahnsinn, den man nicht bekomme – im Mittelalter seien hier Hexenverbrennungen noch normal gewesen, und die Frauen im Iran kämpften gerade dafür, dass ihre Unterdrückung nicht mehr normal sei. Und auch bei den guten Zeiten gehe es darum, sie mehr schätzen zu lernen: „Wenn man sich daran gewöhnt, vergisst man, wie gut die Zeit eigentlich ist.“

Trotz der ernsten Anklänge hatte er sichtlich Spaß an seinem Auftritt und musste sich teils anstrengen, nicht selbst in Lachen auszubrechen. Entwaffnend ehrlich ließ er sein Publikum auch wissen, als er sich außer Sichtweite seines Stichwortzettels für das neue Programm manövriert hatte, was ihm die Zuschauer jedoch nicht übel nahmen.

„Der Plan ist gelungen, auch mal ein ganz anderes Publikum in Stadttheater zu locken“, sagte Sulingens Bürgermeister Patrick Bade zufrieden. Er war in ungewohnter Rolle dabei, denn aufgrund einer Erkrankung im Team übernahm er für den Kulturverein Sulingen die Betreuung des Künstlers – und dazu gehörte auch, nach der Show die Wünsche der Fans zu erfüllen, wenn sie dabei fotografiert werden wollten, als sie sich ein Autogramm des Comedians holten.