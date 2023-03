Grundschulausbau für Sulinger Kinder wird dringlicher

Von: Harald Bartels

Die Grundschule Sulingen hat die Grenzen ihrer Kapazität erreicht. © Bartels

Sulingen – Den ersten Zwischenbericht aus dem Arbeitskreis Ganztagesbetreuung, der die Vorbereitungen für den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschüler treffen soll, hörten am Montag die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Schulen und Jugend des Sulinger Stadtrats.

Der Arbeitskreis hat erst einmal getagt, berichtete Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs Allgemeines und Soziales. Zudem gibt es vom Land Niedersachsen immer noch keine Informationen oder Vorgaben, was die Umsetzung des Anspruchs angeht – vor allem zu einer möglichen Förderrichtlinie fehlen Aussagen der Landesregierung.

Für die Grundschule Groß Lessen steht unabhängig davon jedoch fest, dass Baumaßnahmen erforderlich sind: Sie stößt bereits jetzt an ihre Grenzen, für den Ganztagsbetrieb ist ein An- oder gar Neubau nötig. Die Schülerzahlen steigen weiter: Im Sommer könnten bis zu 154 Kinder eingeschult werden, für 2024 stehen bisher 119 auf der Liste, für 2025 schon 141. Die Grundschule Sulingen hat ihre Kapazitätsgrenzen bereits überschritten und arbeitet teilweise fünfzügig, was nur in Ausnahmefällen zulässig ist. So muss laut Birgit Dullin überlegt werden, ob in Groß Lessen eine zweizügige Schule mit Option auf Dreizügigkeit gebaut wird.

„Wir dürfen nicht auf eine Förderrichtlinie warten“, mahnte Maren Sieck-Oetker, Leiterin der Grundschule Groß Lessen, denn es gehe unabhängig vom Ganztagesbetrieb um den Platzbedarf. Allerdings gebe es auch Möglichkeiten, mit neuartigen Raumkonzepten Fläche und damit Geld beim Bau einzusparen: Sie habe bereits unverbindlich Kontakt aufgenommen zu einem Schulentwickler, der solch ein Projekt auch gerne betreuen würde.

„Wir wurschteln schon sehr lange mit einer Fünfzügigkeit in Sulingen herum, und wir müssen uns jetzt Gedanken machen“, forderte Tammo Schulze (Freie Wähler Sulingen). Er regte an, sich noch einmal verstärkt Gedanken zu machen über eine Lösung in Mobilbauweise aus Containern. Sie könnten so aufgebaut werden, dass sie als Container nicht mehr erkennbar seien, wie er gerade beim Besuch einer Schule gesehen habe. Zudem seien sie nur übergangsweise nötig, könnten später wieder verkauft werden.