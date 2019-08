„Die Grün-Weiße“ besteigt den Thron

Gaue – In einen „Hinterhalt“ gerieten die Mitglieder des Schützenvereins Gaue am Samstag. Sie fuhren, begleitet von der Marching Band „Sound of Sulingen“, per Bus zur Residenz von König Heinfried Siemers ins Sulinger Bruch, um ihn, Jugendkönigin Sabrina Siemers und Kinderkönigin Maylin Maschmann dort abzuholen: „Die Linderner Schützen empfingen uns mit einer Zollschranke“, berichtet Präsident Friedhelm Meyer. Nach harten Verhandlungen floss das „Lösegeld“ – eine Mettwurst, eine Schale Süßigkeiten und ein Fünf-Liter-Fass Bier.

Nach laut Meyer „super Bewirtung“ im königlichen Garten reisten die Schützen zum Festzelt, wo die Ehrentänze der Majestäten auf dem Programm standen. Und die Vergabe der Vereinspokale: Den der Herren gewann Günter Wolters (2. Ernst Mohrmann, 3. Jendrik Wolters, 4. Helmut Sudmann), den der Damen Martina Wortmann (2. Anke Rosenthal, 3. Inga Tebelmann, 4. Vera Tebelmann), der Spaßpokal wurde Ernst Mohrmann überreicht.

Die Monatsplaketten gingen an Horst Tebelmann und Petra Sauer (April), Jendrik Wolters und Inga Tebelmann (Juni) sowie Andreas Iloge-Griewe und Sabrina Siemers (Juli). Die Kinder und Jugendliche ermittelten am Samstag ihre neuen Majestäten. In dreimaligem Stechen setzte sich Alina Gaumann gegen Inga Tebelmann und Marisa Siemers als neue Jugendkönigin durch, wurde als „Alina, die Große“ proklamiert.

Ihr Begleiter ist Michael Stumpe. Kinderkönigin wurde Luisa Maschmann, die jetzt den Beinamen „Die Dancing-Queen“ trägt, als Scheibenträger fungiert Malte Wolters, als Fahnenträgerin Maylin Maschmann. Mitglieder der Schützenvereine aus Lindern, Maasen, Groß Lessen, Nechtelsen sowie von Schützenverein und Schützengesellschaft Sulingen fanden sich ein – gefeiert wurde laut Präsident Meyer bis in die frühen Morgenstunden, für die Musik sorgte an beiden Festtagen „DJ Axel“.

Acht Thronanwärter schossen am Sonntagmorgen auf die Königsscheibe, am zielsichersten Birgit Siemers. Sie wurde als Königin Birgit „Die Grün-Weiße“ proklamiert, regiert mit Prinzgemahl Reinhard Siemers – der außerdem Fahnenträger wurde, die Scheibe trägt Wolfgang Vallan. Ehrendamen sind Martina Wortmann und Melanie Röper. Erstmals spielte der Bläserchor Varrel zum Frühschoppen auf. An den schloss sich das Königsessen an. Auch um Trophäen ging es am Sonntag im Schießstand: Anke Rosenthal gewann den Siemers-Pokal, Jürgen Wolters den Königspokal.

Die Königsscheiben bekommen die neuen Gauer Majestäten am kommenden Freitag, 9. August, im Rahmen des Scheibenfestes „geliefert“ und an ihre Residenzen angebracht: Die Schützen treffen sich an der Mühle in Labbus und fahren um 17.45 Uhr per Bus zur Residenz von Kinderkönigin Luisa „Die Dancing-Queen“ Maschmann nach Barenburg, wo sie ein Umtrunk erwartet. Um 19.30 Uhr ist die Galerie-Holländer-Windmühle erneut Treffpunkt: Dann marschieren die Mitglieder des Schützenvereins, musikalisch begleitet vom Bläserchor Varrel, zur Königsburg von Königin Birgit „Die Grün-Weiße“ Siemers und Prinzgemahl Reinhard. Auch hier ist selbstverständlich für Bewirtung während der Audienz gesorgt.