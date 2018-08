Großbrand auf Bauernhof in Sulingen: Eine Bewohnerin verletzt

Sulingen - Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Sulingen-Labbus ist eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Wohngebäude sowie Nebengebäude des Hofes standen gegen 2.30 Uhr voll in Flammen. Unter den brennenden Gebäuden befanden sich ebenfalls Stallungen. In der Nacht waren jedoch keine Tiere in den Gebäuden, erklärte Jens Seeker von der Kreisfeuerwehr Diepholz.

Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen drei Bewohner blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Weitere Gebäude vor Flammen geschützt

Die Feuerwehr nahm keinen Innenangriff vor, weil sich alle Bewohner bereits ins Freie gerettet hatten. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich auf die Sicherung der weiteren Gebäude auf dem Grundstück. Dabei sei die Löschwasserversorgung eine Herausforderung gewesen, weil eine lange Wegstrecke zu überwinden war.

Im Einsatz waren die gesamte Stadtfeuerwehr Sulingen, sowie Kräfte aus Ortsfeuerwehren aus Kirchdorf. Insgesamt, so Seeker, waren 120 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen noch an. Eine Schätzung der Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

dpa/jdw