Dominique Lorenz und Heiner Lauterbach überzeugen in „Jahre später, selbe Zeit“

Sulingen - Von Martina Kurth-Schumacher. Irgendwo in Kalifornien begegnen sich am 12. November 1951 Buchhalter George, unterwegs in geschäftlicher Mission, und die streng katholische Hausfrau Doris, auf dem Weg der Exerzitien. Die Liebe trifft die Mittzwanziger wie ein Blitz.

Nach einer gemeinsamen Nacht beschließen sie, sich einmal im Jahr an diesem Ort wiederzusehen. Der Haken ist: Sie sind verheiratet, aber nicht miteinander. Der kanadische Autor Bernard Slade strickte aus dieser Geschichte zwei Komödien: 1975 widmete er dem Liebespaar das Theaterstück „Nächstes Jahr, gleiche Zeit“, 2010 begleitete er das ungewöhnliche Paar durch die Jahre 1976 bis 1993.

Die Komödie im Bayrischen Hof München hatte das erste Stück in der Spielzeit 1998 /1 999 auf ihrem Spielplan, mit der Fortsetzung gastierte das Ensemble am Dienstag im Sulinger Stadttheater – in unveränderter Besetzung: Heiner Lauterbach und Dominique Lorenz standen schon vor 20 Jahren auf der Bühne, Regie führte auch damals Heidelinde Weis.

In zwei spannenden Stunden spielen Lauterbach und Lorenz die Antworten auf die Fragen durch, die 42 Jahre (Liebes)Leben aufwerfen. Sie blättern im Zeitraffer das gesamte Spektrum persönlicher Höhen und Tiefen auf: Szenen einer Langzeitbeziehung, die sich auf ein Wochenende im Jahr konzentriert. Schauplatz ist das für die sechs Szenen aus 17 Jahren nur um Nuancen veränderte Hotelzimmer (Ausstattung: Thomas Pekny).

Das Theaterstück „Jahre später, gleiche Zeit“ beginnt in dem Jahr, in dem sich ihr erstes Date zum 25. Mal jährt, ihre Gesprächsthemen haben sich ebenso wie ihre persönlichen Präferenzen geändert. Die Kinder aus beiden Ehen gehen eigene Wege, mittlerweile tauschen Doris und George die Fotos ihrer Enkel und klagen gegenseitig über aufkommende Zipperlein.

Lust und Leidenschaft sind auf dem Rückzug, im Anmarsch dagegen Krankheiten, Haarausfall und Torschlusspanik. Während sich Doris ihren Weg in die emotionale Unabhängigkeit von Ehemann und Liebhaber bahnt, verliert sich George in sporadischen Affären. 1980 schwängert er im „zweiten Frühling“ seine Geliebte, die halb so alt ist wie er, 1986 ist er mit der Großmutter der Freundin seiner Tochter liiert – wie praktisch: Sie ist Krankenschwester. George mutiert vom stürmischen Liebhaber zum gebrechlichen Senior, Doris erkrankt schwer, behält aber die Fäden in der Hand. Nach 42 Jahren beschließen die beiden, zu heiraten.

Auch wenn die Beziehungskomödie viele Klischees bediente und streckenweise altbacksch wirkte, hatte sie hohen Unterhaltungswert: Das brillante Dialogstück sprühte von intelligentem Wortwitz, den Heiner Lauterbach und Dominique Lorenz blendend zu transportieren verstanden. Das Sulinger Publikum im ausverkauften Stadttheater ließ sich von der Story bezaubern, honorierte die großartige schauspielerische Leistung immer wieder mit Szenenbeifall und am Ende mit einem herzlichen Schlussapplaus.