Sperrung der B61 in Sulingen: Sattelzug liegt im Graben

Von: Harald Bartels

Teilen

Im Seitenraum der B61 nahe der Raststelle Westpoint blieb der Sattelzug liegen. © Bartels, Harald

Die Bundesstraße 61 muss bei Sulingen in Höhe der Raststelle Westpoint gesperrt werden. Ein Lkw ist in den Seitengraben gerutscht.

Sulingen – Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die Bundesstraße 61 bei Sulingen in Höhe der Raststelle Westpoint am Dienstag gesperrt. Gegen 10.30 Uhr war ein Sattelzug einer Spedition aus Lübeck auf der Straße in Fahrtrichtung Bassum unterwegs, als der 65-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Im aufgeweichten Seitenraum kippte das Fahrzeug, beladen mit 8 Tonnen Pappe, um und blieb auf der Seite liegen. Für die Bergung muss die Strecke ab Mittag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei ist die Höhe des Sachschadens noch nicht ermittelt; der Fahrer sei nur leicht verletzt worden und habe eine medizinische Behandlung abgelehnt.