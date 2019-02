Goseküken ziehen um

Sulingen - 2008 betraten die Mitarbeiter der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz mit der Eröffnung der Kinderkrippe Goseküken Neuland. „Das war das erste Projekt dieser Art im Südkreis“, erinnert Margret Herzog, Initiatorin und erste Leiterin der inklusiven Betreuungseinrichtung. Die Tage der Einrichtung an der Straße Gosewehr in Sulingen scheinen gezählt. Die Planungen für einen Neubau am Schwafördener Weg und damit auch für den Umzug der Kinderbetreuungseinrichtung haben begonnen.

Heute leitet Heidi Logemann, eine der Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, die Krippe. Sie spricht von an die 100 Kinder, die die Einrichtung in den vergangenen zehn Jahren besucht hätten. Man schätze die familiäre Atmosphäre in dem umgebauten Wohnhaus in der Nähe des Stadtsees, wolle die auch auf das Neubauvorhaben am Schwafördener Weg übertragen.

Laut Annette Lüneburg, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, hätten sie und Mitarbeiter gerne am Standort Gosewehr festgehalten. Die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz habe ein Kaufangebot für die Immobilie abgegeben, sei sich dann aber mit der Vermieterin des Wohnhauses nicht einig geworden.

„Die Idee des Neubaus ist dann bei den Planungen des inklusiven Wohnbauprojektes entstanden, das wir gemeinsam mit der ‚casa‘-Baubetreuungsgesellschaft am Schwafördener Weg umsetzen“, erklärt die Geschäftsführerin. Entstehen sollen im östlichen Teil des Grundstückes Schwafördener Weg 54 zwei Gebäude, in denen die Planer in jeweils in zwei Geschossen und einem zusätzlichen Staffelgeschoss eine Gesamtmietfläche von nahezu 1 950 Quadratmetern unterbringen (wir berichteten). Die „casa“ übernimmt genauso die Planungen für das neue Krippengbäude, das im südlichen Teil des Geländes angesiedelt wird.

Annette Lüneburg: „Der Kaufvertrag für das Grundstück für den Krippenneubau liegt im Entwurf schon vor. Derzeit sprechen wir mit unseren Mitarbeitern und den Planern über Details.“

Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb sei über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt; auch über die Bereitschaft der Lebenshilfe, bei Bedarf, eine zweite Krippengruppe in den Planungen zu berücksichtigen. „Das würden wir begrüßen. Die Entscheidung liegt aber in der Hand der Stadt“, sagt Lüneburg.

Margret Herzog mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Krippe Goseküken: „Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gab es 2008 noch nicht. Dennoch war eine Krippe schon damals eine tolle Sache.“ Demografische Entwicklung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf: „Wir waren davon überzeugt, dass es im Südkreis Bedarf für ein entsprechendes Krippenangebot gibt. Im Nordkreis gab es ja schon solche Einrichtungen.“

Konzipiert habe man die Krippe „Goseküken“ angelegt an den tatsächlichen Bedarfen der Kinder. „Das wird natürlich auch für die neue Einrichtung am Schwafördener Weg gelten.“

Laut Annette Lüneburg laufe der Mietvertrag für das Gebäude an der Straße Gosewehr in drei Jahren aus. „Wir haben frühzeitig mit der Suche nach einer Nachfolgeregelung begonnen, um Zeit zu gewinnen. Eine solche Einrichtung kann man nicht in jedes x-beliebiges Wohnhaus packen.“ Und: „Unsere Mitarbeiter, aber auch die Eltern brauchen langfristige Sicherheiten.“ Ziel von Lebenshilfe sei, das neue Krippengebäude schon im Sommer 2020 zu beziehen. oti