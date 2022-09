Carolin Fortenbacher über Glück, Liebe und gefährliche Nudeln

Von: Sylvia Wendt

Carolin Fortenbacher (vorne, rechts) im Stück „Pasta e basta“. © Bo Lahola

Kulturverein Sulingen startet am Freitag mit „Pasta e basta“ in die 30. Spielzeit

Sulingen – Wenn Carolin Fortenbacher am Freitag auf der Bühne des Sulinger Stadttheaters in einer Szene Nudeln serviert bekommt, kann man nur hoffen, dass sie wenigstens al dente zubereitet sind. „Es wird live gekocht bei uns“, erklärt Fortenbacher und verrät, dass, vielleicht aus Aufregung, ihr die Nudeln auf der Bühne auch schon mal ziemlich ungekocht serviert wurden.

Und dann? Schauspielerin Carolin Fortenbacher lacht und antwortet: „Ich muss ja in der Szene schnell essen und kann dann nur hoffen, dass sie mir nicht im Hals stecken bleiben.“ Fortenbacher ist an diesem Vormittag unterwegs in Richtung Marl und nimmt sich Zeit für ein paar Worte an das Publikum in Sulingen. Warum soll das am Freitag, 23. September, um 20 Uhr ins Stadttheater gehen, zu „Pasta e basta“? „Alles, was Theater ausmacht, ist wichtig. Es ist Lebensbejahung. Es bedeutet Freiheit, Glück, Liebe und Leben.“ Fortenbacher betont, dass ein Theaterbesuch sicher ist, es bestehe kein Grund, Angst zu haben. Und sie mahnt: „Wir Künstler überleben nicht, wenn die Leute nicht ins Theater gehen.“ Gibt es so was wie eine Mindestanzahl an Zuschauern? „Nein, es gibt kein Minimum. Es hat sich so viel geändert. Wir sind einfach glücklich, dass es weitergeht. Zuschauer, die ins Theater gehen, möchten leben, möchten glücklich sein.“ Das Stück „Pasta e basta“ verströme eine solche Positivität, sagt Carolin Fortenbacher und ist überzeugt: „Die braucht jeder.“

Das Ensemble des Stückes jedenfalls habe so einen großen Spaß auf der Bühne – „das überträgt sich dann auf’s Publikum.“ Das sitze mit leuchtenden Augen da. Es sei das Lebensgefühl, das im Stück transportiert werde, was sich auf die Zuschauer übertrage. „Man muss lachen können“, erklärt Fortenbacher, warum „Pasta e basta“ bereits so viel Applaus eingeheimst hat.

Also sollte eher leichte Muse statt Hamlet gespielt werden? „Das ist völlig egal. Es ist alles Kunst und Kultur. Ohne Kunst und Kultur geht die Menschheit unter. Vor allem aber brauchen wir die Musik – die trägt.“

Und Musik gibt es, neben Pasta, am Freitag reichlich im Sulinger Stadttheater. Übrigens mit Koch Andree Hämmerling aus dem Sulinger „Bistro-Team“ von Janos Janik live auf der Bühne!

Vorab serviert Karin Maschmann ein Pasta-Buffet (zu buchen unter Tel. 0 42 71 / 9 53 41 50). Eintrittskarten sind erhältlich in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, in der Sulinger Buchhandlung „Eulenspiegel“ sowie online beim Kulturverein (www.kulturverein-sulingen.de).

Zum Stück Mit „Pasta e basta“ serviert das Ensemble der Hamburger Kammerspiele einen italienischen Liederabend. Das Stück spielt in einem italienischen Restaurant, mit drei Köchen, einem Kellner, einer Tellerwäscherin. Einer der Köche ist wirklich Koch aus Leidenschaft, der köstliche Pastagerichte kreieren will. Pasta e basta eben. Für die anderen ist die Küche ein Platz zum Träumen, die Küche eine große Bühne, heißt es in der Pressemitteilung. Großartige Stimmen kommen zum Vorschein, verborgene Tanztalente. Wie beiläufig werden die eingehenden Bestellungen berücksichtigt, Nudeln im Übermaß gekocht und das dreckige Geschirr stapelt sich. Der Gesang verstummt, als die Dame vom Amt (Carolin Fortenbacher) vor der Tür steht, dem munteren Treiben droht ein Ende. Kann das Küchenquartett die Dame vom Amt mit köstlicher Pasta und Musik betören und die drohende Schließung des Restaurants abwenden?